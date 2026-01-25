«Не мошенник, а эзотерик»: как колдуны безнаказанно зарабатывают миллионы на вере в чудо

Россияне потратили на экстрасенсов почти два триллиона рублей за год

Нынешний 2026 год может стать годом первого контакта с внеземной цивилизацией. Все больше об этом слухов и заявлений, причем из вполне серьезных кругов. Так, в Великобритании финансисты призывают их центробанк разработать сценарий на случай контакта, иначе — паника и кризис.

«Если контакт состоится, то нужно сначала все перепроверить, связаться с ООН, а уж потом отвечать», — предлагает Международная федерация астронавтики.

Впрочем, есть версия, что контакты уже налажены американцами и об этом только объявят во время грядущего чемпионата мира по футболу.

Есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос из популярной советской комедии на самом деле тысячелетиями интересовал человечество.

Чем дальше вглубь веков, тем проще на самом деле к этому вопросу относились. Это считалось само собой разумеющимся — ну а как же, боги живут на земле, боги живут на небе, само собой они периодически спускаются, общаются. Но если правильно себя вести, то можно их задобрить и все будет нормально.

Христианство отодвинуло тему на второй план, церковь не отрицает возможность их существования — Бог создал мир, создал человека, мог создать и других, неведомых нам существ. Но раз в Библии про них ничего не написано, то не имеет и смысла о них рассуждать.

Однако в 17 веке произошел грандиозный скачок интереса к теме. Изобрели телескоп и были надежды буквально рассмотреть кого-нибудь. Однако нет. И разговоров стало меньше. Такой волнообразный ритм сохраняется и по наши дни. Изобрели что-то космическое — сразу заговорили про инопланетян. Пауза в прогрессе — встреча откладывается.

Юрия Гагарина тоже про «них» спрашивали, и его коллег. Но увы. Эти эмоциональные качели сильно влияют на восприятие самих инопланетян. То мы надеемся, что они дадут нам технологии и бессмертие, а то опасаемся возможной встречи, ведь если они к нам прилетят оттуда, куда мы не можем добраться, значит они сильнее?

Опыт индейцев, встретивших Колумба, не очень позитивный. Да и в кино страшилки про пришельцев продаются лучше, чем мелодрамы с хэппи-эндом. Сейчас умами ученых владеет такой подход: если мы до сих пор их не заметили, может, они не хотят быть замеченными, и есть смысл и нам не искать встречи слишком настойчиво. Мало ли что.

Удивляет то, что научный прогресс не развенчал веру в полубогов, которые могут сойти с неба, а лишь придал многовековым страхам рациональные доводы.

Человечество по-прежнему верит в потустороннее, причем сейчас, в период политической неопределенности, может, даже больше, чем когда-либо. Между возникшими из ниоткуда в промышленных масштабах магами, тарологами и экстрасенсами настоящая битва за потребителя. Где чем более дикое учение, тем больше подписчиков, а значит, выше прибыль. Расследование корреспондента «Известий» Виталия Ханина.

В этой умиротворяющей атмосфере у костра в лесу происходит ни много ни мало — раскрещивание. Наша корреспондентка под видом клиентки, которая желает перейти в неоязычество и отказаться от христианства, испытывает на себе, каково это быть жертвой колдуньи.

Полчаса, 25 тысяч рублей, и откровенно антихристианская процедура заканчивается.

«Я не считаю выход из любого эгрегора сектой, то есть переходом в секту. Почему? Потому что мы выходим в более свободное пространство», — говорит эзотерик Лада Апраксина.

Раскрещивание становится невероятно популярным ритуалом. Экстрасенсы уверены, что без него нельзя стать ясновидящим. И заканчивается обычно такой ритуал откровенным сатанизмом*.

Несмотря на законодательный запрет сатанизма, про переход в нечистые руки рассказывают даже очень популярные якобы экстрасенсы. Вот видео из открытого доступа с участием многократного победителя всех возможных потусторонних конкурсов — Влада Череватова. И здесь важно понимать, что Череватый теперь буквально суперзвезда. Он устраивает встречи с фанатами, участие в которых стоит от ста тысяч рублей.

«Любое убеждение в том, что кто-то обладает тайным знанием и за малую толику может это тайное знание продать, оно немножечко имеет корреляцию с сектой, это всегда активный поиск новых членов, вовлечение в деятельность», — разъяснила научный сотрудник лаборатории десруктологии МГЛУ Ольга Стрекалова.

Только в одном из поисковиков слово «экстрасенс» вводят от 40 до 63 миллионов раз за год. А общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Прирост интернет‑трафика таких ресурсов — 38%. Меняются тенденции — ищут экстрасенсов, парапсихологов, язычников или исследователей глубины рода, но общий тренд на желание прикоснуться к мистической стороне продолжает расти. А россияне за 2024 год потратили на эзотерические услуги около двух триллионов рублей.

«Нас убеждают, что у любой жизненной проблемы есть магическая такая быстрая таблетка, что не надо работать над собой, не надо анализировать ошибки, достаточно просто зарядить амулет или снять какую-нибудь порчу и провести какой-то обряд. И в итоге мы получаем людей, которые полностью теряют связь с реальностью», — уверяет историк культов Михаил Лидин.

Теперь в моде не консультации, а школы. Чтобы слушатели могли сами научиться помогать магией другим и зарабатывать. Вот хрущевка на окраине Тулы. Судя по рекламе, чуть ли не филиал Хогвартса. Мы под видом ищущих тайные знания заходим на прием.

Ценник — 150 тысяч рублей за полный курс. С каждого. Там и чакры раскроют, и людей исцелять научат. Последнее занятие по высшей магии. И вот в середине беседы мы вскрываем карты. Волшебство превращается в базарный скандал.

Больше того. Они не постеснялись сами вызвать полицию. Впрочем, пока мы все ждали стражей порядка, удалось прикоснуться к истории тульского Дамблдора.

«Вот судя по количеству сертификатов, которые висят на стене, вот этот человек, который снимает нас сейчас на телефон, — он действительно великий мастер. Он учитель сакральной энергетики, мастер северной традиции», — корреспондент Виталий Ханин.

«Это не вам судить», — прозвучала реплика.

«Конечно, не нам, у вас же здесь все написано. Он даже понимает, что такое многомерная гиперболоидная космология», — корреспондент Виталий Ханин.

В отдел в итоге увезли экстрасенсов. Но очень часто из таких квартир на окраине маленького городка вырастают бизнес-империи.

У Череватова своя коллекция одежды. Александр Шепс, суперзвезда от мира магии, продает кулоны по 130 тысяч рублей за штуку. По качеству как-будто с маркетплейса. У его брата тоже, конечно, паранормального — свой ресторан в центре Москвы. И это при том, что их не один раз ловили за руку на шарлатанстве. Мария, например, через Олега пообщалась с умершим папой. А когда этот эпизод был опубликован, с ней связался настоящий отец, который просто не знал, что у него вообще была дочь. Зато живой.

«Олег его увидел, он ударил по больному. Я плакала, у меня билось сердце, у меня я стресс получила это. Я посчитала, что да, действительно, за мной отец сам с того света наблюдает, следит. И тогда он нашелся. Я так думаю. Стоп. Я перенесла такой стресс. Человек оказался живой, а я еще хотела пойти в церковь за упокой свечу поставить», — поделилась Мария Выблова.

А вот Зираддин Рзаев тоже засветился в телевизоре. Теперь он еще и клинический психолог. Утверждает, что был помощником депутата и не много ни мало членом общественной палаты. Продолжает делать предсказания, теперь геополитические. Конечно, бьется за запрет экстрасенсов. Но не всех. Только мошенников. А он не мошенник.

«Мы должны создавать закон, чтобы обезопасить общество, чтобы мошенники, используя религии, используя магию, эзотерики и астрологи, не навредили нашим гражданам и всем. Но конкретно запретить — это антидемократия», — заявил эзотерик Зираддин Рзаев.

Они открывают школы магии, курсы введения в неоязычество и даже собственные секты.

Вот это матово-черное здание, силуэтом напоминающее католическую церковь, только без креста, зато с рисунком солнца над входом, раньше называли храмом Сатурна. Было построено еще одной якобы ведьмой Еленой Суликовой, которая сама себя называет Алена Полынь. Сюда приезжало много паломников, но, как хорошо видно по отсутствию следов на снегу, здесь давно никого не было. Поскольку сама ясновидящая сейчас за решеткой.

Вот эта Алена Полынь в зале суда. А потом выезжает из него в машине скорой помощи. А вот она же в окружении армии своих поклонников. Ее обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Более того, ее деятельность, по версии следствия, создавала опасность для жизни ее последователей.

На колдунов работает все, от гороскопов в газетах до многомиллионной армии поклонников в интернете. А само волшебство юридически превращается в предоставление информационных услуг. Вдумайтесь, после раскрещивания нам прислали электронный чек. За очистительный сеанс с бубном.

«С точки зрения закона результат услуги выведен за рамки. То есть человек платит за сам факт оказания услуги, а не за результат. И вот здесь протекает вот эта самая грань, когда наказывают, когда нет», — объяснил юрист Руслан Авдеев.

В Госдуме много раз порывались то запретить экстрасенсов, то хотя бы ограничить. Но над законопроектом как будто нависло проклятье. Дважды правительство давало отрицательный отзыв. Не за горами третий.

«Слишком размытые критерии, что это можно воспринимать, как будто бы часть коснется запрета религии, поэтому мы не говорим, что запретить деятельность. Мы пока говорим о том, что давайте хотя бы на первом этапе запретим рекламу», — считает депутат ГД РФ Свинцов Андрей.

В итоге мы получаем почти сектантов, которые имеют право призывать своих последователей перейти в руки дьявола. Открывают собственные храмы и калечат людей — пусть и не физически. При этом продолжают пополнять армию поклонников. И пусть некоторых из них все-таки признают мошенниками, но на место одного арестованного приходят двое его учеников и последователей.

