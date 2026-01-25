Порядка миллиона человек покинули Киев из-за проблем с отоплением

Зеленский все активнее продвигает теорию, что в Европе должна быть создана своя армия, размером в два-три миллиона человек, костяк которой могут составить ВСУ, как имеющие реальный боевой опыт подразделения.

Фактически он пытается заставить европейцев платить за содержание украинской армии. От такого предложения пахнуло этакой римской провинциальностью, когда на поздних стадиях империи не брезговали нанимать одни племена варваров вдоль границы, чтобы те отгоняли другие племена варваров, пока Вечный город утопает в роскоши и разврате.

Но, как обычно, есть нюансы. А против кого будет направлена эта армия? Ну, первые выводы сами собой напрашиваются — против нас.

Но с недавних пор одной европейской стране — Дании, угрожает не Россия, а США. За Гренландию будут ВСУ воевать? С американцами? Я думаю, не посмеют. Учитывая, какая трансформация произошла в отношениях Зеленского и Трампа — там от любви до ненависти и обратно. И не один раз.

Устроив групповое унижение Зеленского в Овальном кабинете, Трамп стал строить напрямую диалог с Москвой, не обращая внимание на Киев и на Европу. И все последующие месяцы Зеленский искал повод для встречи, чтобы загладить собственную глупость и дерзость: открытие Нотр-Дама — я, похороны папы Римского — я, саммит НАТО — тут я, тут. Отдал все редкоземельные металлы, переоделся, наконец. И даже переобулся, уже в политическом смысле.

Похоже, это становится модно, приезжать в ЕС и учить, как жить. С трибуны Давоса Зеленский фактически назвал европейские элиты размазней и хлюпиками, с которыми сложно иметь дело. А вот Трамп — Трамп молодец. Такое отношение сверху вниз к европейцам говорит, как минимум, об отсутствии дипломатического такта, а как максимум, о неонацистских взглядах.

Ведь для него, как и для тех, люди делятся на нормальных и на унтерменшей. И с ними можно особо не церемониться, раз Дональд одобряет.

Энергокризис на Украине дает удивительный эффект прочищения мозгов. Люди видят, как миллионы долларов разворовывают, как приближенные к власти наживаются на перепродаже тех же дефицитных мегаватт, а простым людям дают советы в духе — пить кофе лучше в кафе, а по утрам надо рычать, как львы, для нужной самооценки.

И как? Помогает? Подробности в материале корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Главный козырь Киева уже не американские самолеты и зенитки. Теперь вся надежда режима — неприкасаемые тцкашники. Депутаты Рады утверждают: их уже больше ста тысяч. Власть уверяет: меньше. У народа отдельное мнение и про тех, и других.

Работы что у людоловов, что у депутатов скоро прибавится. Новый министр обороны только вступил и сразу посетовал на наследство. Два миллиона в розыске, а еще 200 тысяч числятся дезертирами. Работы непочатый край.

Весной прошлого года план отлова составлял 12 человек в день, сейчас больше. Штат ТЦК растет.

Вместо сцены теперь окоп. Танцор Сергей Кривоконь, исполнивший в Европе партию в «Лебедином озере» русского композитора Петра Чайковского, теперь пополнит ряды ВСУ. Руководство национальной оперы Украины возмутилось и аннулировало ему бронь. Причина — он и его жена, народная артистка Наталья Мацак, участвовали в постановках «вражеской классики» за рубежом. Так балетный дуэт теперь сменит сцену на театр военных действий.

«У нового министра обороны мы слышали приоритет догнать и перегнать предшественника, мобилизовать там до 50 тысяч украинцев в месяц», — поделился руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Итог всей этой мобилизационной лихорадки для Киева — суровая и неутешительная арифметика. Простые расчеты показывают: сколько бы ни мобилизовали, ежемесячные потери на фронте все равно превышают пополнение. Чистая убыль — около 11 тысяч человек каждый месяц.

На Украине в самом разгаре зимний сезон охоты. Киев, минус восемь на улице, в квартирах ненамного теплее.

«Город полностью умирает, уже 600 тысяч, а по некоторым данным, до миллиона жителей бросили город и уехали», — отметил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

И словно подтверждая это звериное сравнение, сразу же звучат голоса союзников. Глава МВФ Кристалина Георгиева, глядя в камеру, призывает Украину стать на четвереньки и зарычать.

«Вы должны верить в себя, как лев! Так что просыпайтесь утром и говорите», — объявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

И это еще не предел. Цинизм элит Украины достиг нового уровня, жена экс-главы МИД Дмитрия Кулебы и по совместительству владелица секс-шопа, с государственным размахом разрекламировала продукцию своего магазина как решение энергетического кризиса.

Кульминация абсурда настала, когда уже к духовной стойкости подключилась и украинская эстрада.

Украинцы кричат: «Да она издевается!» Певица Тина Кароль выпустила гимн тотального неблагополучия, как окрестили его украинцы.

Вершиной абсурда стал театр самого Зеленского. Глава киевского режима опубликовал постановочную фотографию, на которой он якобы проводит онлайн-совещание в темноте. При этом в углу экрана, где отображались все участники онлайн-встречи, было видно: Зеленский сидит в ярко освещенном кабинете и в футболке. Да и его подчиненные работают при свете.

«Тут Зеленский перед Давосом заявил о том, что он в этой сложной ситуации, в связи с нанесением ударов по украинской энергетике, должен остаться на Украине и решать эти вопросы. Но, тем не менее, он оставил Украину и полетел в Давос», — заметил бывший депутат Украины Спиридон Килинкаров.

Украинская реальность в одном кадре. Газовая горелка, потому что центрального отопления нет. Военный билет и гора повесток, которые ведут на фронт. Пока люди мерзнут в своих квартирах, наверху «нагревают» целые состояния.

Украина еще два года назад активно хвасталась ударами по российской энергетической инфраструктуре, заявляя, что скоро в России не будет света и тепла. Наш ответ стал неизбежной и вынужденной мерой.

«Мы концептуально не бьем по мирным объектам. Удары наносятся по предприятиям ВПК, по складам у них беспилотников, подготовки беспилотников и так далее», — сказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Темные времена на Украине не для всех. Пока люди ищут тепла в пунктах обогрева, энергетическая аристократия использовала блэкаут для тотальной распродажи. Зная о грядущем скачке цен, магнаты продали электроэнергию по старым тарифам подконтрольным фирмам, которые затем перепродали ее с огромной прибылью. Итог: 46 миллионов долларов в карманах устроителей схемы.

И пока власти набивают карманы, простым жителям Украины остается выбирать между жужжащим вибратором, который, возможно, согреет, и шипением баллона газовой горелки, который теперь звучат громче, чем рык любого, даже самого патриотичного льва.

