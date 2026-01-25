На Meta* подали в суд из-за доступа к перепискам WhatsApp по всему миру

Bloomberg: на Meta подали в суд из-за доступа к перепискам WhatsApp

Компанию Meta* обвинили в мошенничестве в связи с возможным доступом к перепискам пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Об этом 25 января сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на судебные материалы.

«Международная группа истцов подала в суд на компанию Meta Platforms, Inc.*, утверждая, что компания сделала ложные заявления о конфиденциальности и безопасности своего чат-сервиса WhatsApp», — говорится в публикации.

Как отметило агентство, WhatsApp заявлял об использовании сквозного шифрования, при котором сообщения доступны исключительно участникам переписки. Однако в поданном иске утверждается, что подобные заявления Meta* о защите персональных данных не соответствуют действительности.

Истцы — граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южно-Африканской Республики — считают, что компания и сам мессенджер не только хранят и анализируют пользовательские данные, но и имеют доступ практически ко всей частной переписке. В Meta эти обвинения отвергли, назвав их «необоснованным», и заявили о намерении предпринять ответные юридические действия в отношении заявителей.

* — компания Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ