В МИД назвали возможное размещение западных войск на Украине интервенцией

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 38 0

Ранее Виктор Орбан заявил, что в ЕС есть уже принятый документ, предполагающий отправку воинских контингентов на Украину.

Как ответит Россия на размещение западных войск на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Welscher

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дипломат Полищук: Россия воспримет западные войска на Украине как законную цель

Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Алексей Полищук заявил, что присутствие воинских подразделений Запада на территории Украины недопустимо, и Россия расценит это как вмешательство извне.

«Размещение на территории Украины западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Полищук также отметил, что любые военные объекты западных стран на украинской территории Россия будет рассматривать как законные цели для своих Вооруженных сил.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе есть уже принятый документ, предполагающий отправку воинских контингентов на Украину.

Как писал 5-tv.ru, «Коалиция желающих» 6 января подписала декларацию о развертывании на Украине вооруженных сил. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что в документе подробно изложены все составляющие гарантий безопасности, а участники договорились о создании единого координационного центра. При этом США подписать документ отказались.

Также, по данным The Times, Франция и Великобритания готовы отправить до 15 тысяч военных на Украину в качестве миротворческого контингента после мирного соглашения и урегулирования конфликта. При этом ряд западных стран отказался отправлять войска в страну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:34
Выжить внутри кабины: что делать, если лифт начал падать или застрял
11:16
Владелец пекарни «Машенька» рассказал о варенье из подарка от Путина
11:00
Генетическая предрасположенность: ученые совершили прорыв в изучении астмы
10:49
В МИД назвали возможное размещение западных войск на Украине интервенцией
10:31
Суд арестовал обвиняемую в крупной афере с похищением подростка в Красноярске
10:12
На Meta* подали в суд из-за доступа к перепискам WhatsApp по всему миру

Сейчас читают

«Я в себе это перебарываю»: Алина Алексеева о походах к психологу
«Сегодня ты, а завтра тебя»: почему второй сезон «Детей перемен» стал жестоким
Кольца для разводов: почему женщины начали праздновать свои расставания
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026