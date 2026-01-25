В МИД назвали возможное размещение западных войск на Украине интервенцией

Дипломат Полищук: Россия воспримет западные войска на Украине как законную цель

Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Алексей Полищук заявил, что присутствие воинских подразделений Запада на территории Украины недопустимо, и Россия расценит это как вмешательство извне.

«Размещение на территории Украины западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Полищук также отметил, что любые военные объекты западных стран на украинской территории Россия будет рассматривать как законные цели для своих Вооруженных сил.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе есть уже принятый документ, предполагающий отправку воинских контингентов на Украину.

Как писал 5-tv.ru, «Коалиция желающих» 6 января подписала декларацию о развертывании на Украине вооруженных сил. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что в документе подробно изложены все составляющие гарантий безопасности, а участники договорились о создании единого координационного центра. При этом США подписать документ отказались.

Также, по данным The Times, Франция и Великобритания готовы отправить до 15 тысяч военных на Украину в качестве миротворческого контингента после мирного соглашения и урегулирования конфликта. При этом ряд западных стран отказался отправлять войска в страну.

