Лидеры «коалиции желающих» приняли парижскую декларацию по Украине

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

Договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны пока имеют вид «черновиков».

Мировая обстановка вокруг Украины — последние новости

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Франция, Великобритания и Украина приняли декларацию по гарантиям для Киева

Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи «коалиции желающих» приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Этот саммит сегодня закрепляет значительный прогресс, отраженный в Парижской декларации о надежных гарантиях безопасности для прочного и устойчивого мира», — заявил президент Франции Эмануэль Макрон.

Макрон добавил, что подписанная декларация признает наличие взаимодействия между 35 странами, входящими в коалицию добровольцев, Украиной, а также США с целью выстраивания надежных гарантий безопасности.

Документ содержит подробно изложенные гарантии для Киева, а также информация о создании единого координационного центра. Он объединит все соответствующие вооруженные силы и обеспечит бесперебойную координацию между коалицией, США и Украиной.

Согласованная система безопасности включает создание под руководством США механизмов мониторинга завершения огня, долговременная поддержка и подготовка украинской добровольческой армии численностью 800 тысяч человек. Кроме того, декларация открывает путь для развертывания многонациональных сил в воздухе, на море и на суше.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался идти по одному пути с ЕС и «кормить» Украину. Глава венгерского правительства сравнил запрос Киева на 800 миллиардов долларов с поведением «голодного гомункула».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

0:31
Уиткофф: переговоры по Украине находятся на финальной стадии
0:13
Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова
0:00
Рождественские гадания: четыре проверенных способа узнать свою судьбу
23:59
Лидеры «коалиции желающих» приняли парижскую декларацию по Украине
23:44
Пожар произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов ВСУ
23:21
Щит, крепость и домик в одном лице: психолог назвала причину агрессии водителей

Сейчас читают

Рождественские богослужения в Москве и Петербурге: когда начинаются службы
Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео