Лидеры «коалиции желающих» приняли парижскую декларацию по Украине

Франция, Великобритания и Украина приняли декларацию по гарантиям для Киева

Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи «коалиции желающих» приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Этот саммит сегодня закрепляет значительный прогресс, отраженный в Парижской декларации о надежных гарантиях безопасности для прочного и устойчивого мира», — заявил президент Франции Эмануэль Макрон.

Макрон добавил, что подписанная декларация признает наличие взаимодействия между 35 странами, входящими в коалицию добровольцев, Украиной, а также США с целью выстраивания надежных гарантий безопасности.

Документ содержит подробно изложенные гарантии для Киева, а также информация о создании единого координационного центра. Он объединит все соответствующие вооруженные силы и обеспечит бесперебойную координацию между коалицией, США и Украиной.

Согласованная система безопасности включает создание под руководством США механизмов мониторинга завершения огня, долговременная поддержка и подготовка украинской добровольческой армии численностью 800 тысяч человек. Кроме того, декларация открывает путь для развертывания многонациональных сил в воздухе, на море и на суше.

