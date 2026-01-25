Москвичка выбрала котов через сервис «Моспитомец» в новогоднюю ночь

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 22 0

На портале есть анкеты более чем 1,2 тысячи животных из 13 городских приютов.

Как выбрать котов через сервис «Моспитомец»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москвичка Татьяна Воронина начала новый год с доброго дела: в ночь на 1 января она оставила заявку в сервисе «Моспитомец» на портале mos.ru, чтобы познакомиться с двумя взрослыми котами из приюта. Уже 16 января Боря и Мэни обрели новый дом. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Татьяна призналась, что идея взять питомца из приюта у нее была давно.

«Новый год, все радуются. Но радуются на самом деле не все: у подопечных приютов хоть и есть корм и домики, но каждое домашнее животное все-таки хочет жить в семье», — рассказала москвичка.

Она изначально ехала за другим котом, но из-за медицинских показаний не смогла забрать его.

Выбор женщины пал на взрослых животных, шансы которых найти семью обычно ниже, чем у котят. Барт, ставший Борей, жил в приюте с 2019 года и сразу пошел к Татьяне на руки. Мэн, теперь Мэни, провел в приюте около двух лет и сохранил доверие к людям.

Татьяна отметила, что благодарность питомцев для нее не главное. Главное — тепло и безопасность, которые она может им дать. Она посоветовала не бояться брать животных из приютов.

«Они спокойные, отзывчивые и мечтают о своем хозяине. Животное не обязано быть удобным. Требовать от питомца, чтобы он стал таким, каким его хочет видеть человек, несправедливо», — отметила женщина.

Своих новых друзей она нашла через сервис «Моспитомец» на mos.ru. Он позволяет выбрать животное по возрасту, окрасу, размеру и другим параметрам, а волонтеры помогают пользователям даже в праздники.

Сервис объединяет базы более 1,2 тысячи социализированных животных из 13 московских приютов. Здесь можно подобрать питомца с помощью фильтров или теста, записаться на встречу в приюте и получить рекомендации по адаптации. Все животные привиты, чипированы и готовы к переезду в новый дом.

Как ранее писал 5-tv.ru, свыше ста животных из московских приютов обрели новый дом за праздники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:56
Москвичка выбрала котов через сервис «Моспитомец» в новогоднюю ночь
18:33
«Сделала все возможное»: как Виктория Бекхэм чувствует себя после обвинений сына
18:11
«Больше не пара»: Киба объявила о расставании с Лепсом
18:04
Рябков: Россия не меняла позицию по похищению Мадуро
17:41
«Нет лекарства»: эпидемиолог Гинцбург объяснил опасность вируса Нипах из Индии
17:19
Собянин: за год 235 тысяч человек присоединились к проекту «Мой спортивный район»

Сейчас читают

Случаев завоза вируса Нипах из Индии в Россию не зафиксировали
Таежная отшельница: история выживания семьи Лыковых в сибирских лесах
Генетическая предрасположенность: ученые совершили прорыв в изучении астмы
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026