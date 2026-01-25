Рябков подтвердил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Американский лидер получил его в Анкоридже.

Когда Трамп получил приглашение посетить РФ

Фото: Reuters/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рябков: Трампа пригласили посетить Россию после переговоров в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», — заявил дипломат в беседе с агентством.

Таким образом, Рябков прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который по итогам встречи на Аляске предложил американскому лидеру провести следующую встречу в Москве.

При этом Рябков отметил, что, несмотря на озвученную инициативу, дальнейшего развития она не получила. По словам замглавы МИД РФ, позиция российской стороны по вопросам организации контактов на высшем уровне остается неизменной. Рябков назвал приоритетом сначала определить содержательную повестку возможных переговоров и только после этого договариваться о месте их проведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская делегация на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, которые были достигнуты с США в ходе саммита в Анкоридже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:29
«Платишь нервами»: Регина Тодоренко объяснила, почему отказалась от музыкальной карьеры
20:06
Президент ОАЭ и Дмитриев обсудили развитие сотрудничества стран
19:41
Рябков подтвердил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию
19:18
Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки вируса Нипах в Индии
18:56
Москвичка выбрала котов через сервис «Моспитомец» в новогоднюю ночь
18:33
«Сделала все возможное»: как Виктория Бекхэм чувствует себя после обвинений сына

Сейчас читают

Генетическая предрасположенность: ученые совершили прорыв в изучении астмы
Три золотых правила: как не разрушить дружбу во время совместного отпуска
Китайское приложение выявило самые глубокие и темные страхи одиноких людей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026