«Сами могут себя раскрыть в гараже»: Юрий Колокольников о самородках в РФ

Юрий Колокольников: все жители России — самородки

Актер Юрий Колокольников считает, что все жители России — самородки. Таким мнением артист поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере приключенческого фильма «Левша», в котором он сыграл главную роль.

«Вся страна — самородки <…> Безусловно, как и любая другая нация, наверное, очень много талантливых людей, которые сами могут себя где-то раскрыть, там, в гараже. Наш ли это культурный код? Ну, я думаю, что не только наш», — пояснил артист.

По словам Колокольникова, любому человеку, в каких бы условиях он ни существовал и ни развивался, хочется раскрыть свой талант.

О фильме «Левша»

В России 22 января в прокат вышел приключенческий экшен-фильм по мотивам рассказа Николая Лескова «Левша» от режиссера Владимира Беседина. В ролях Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Федор Федотов, Ян Цапник, Леонела Мантурова и другие.

Действия разворачиваются в конце XIX века, когда между Российской империей и Великобританией назревает военный конфликт.

В императорском дворце Александра III находят неизвестное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, который объединяется с гениальным, но забытым тульским мастером Левшой.

Вместе они попытаются раскрыть заговор и спасти страну от опасности. Для этого героям придется пойти на рискованную аферу, разгадать семейные тайны и проявить всю свою смелость, отвагу и смекалку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Колокольников пошутил о своей прическе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.