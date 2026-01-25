«Рамок побольше»: лидер «Братьев Грим» о современной молодежи

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 44 0

На то или иное поколение сильно влияет технологический прогресс, что отражается в характере и поведении.

Фото, видео: Алена Бжахова/ТАСС; 5-tv.ru

Константин Бурдаев: современная молодежь более закрепощена

Современная молодежь более закрепощена. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев на церемонии вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Мы делали что хотели, ходили куда хотели, творили что хотели <…> Не было каких-то определенных рамок, да. Сейчас этих рамок побольше, я так думаю, и нынешняя молодежь она более закрепощена даже <…> Может быть, интернет, может быть, вот эта обособленность в соцсетях на них влияет», — сказал Бурдаев.

По словам музыканта, раньше люди больше общались между собой вживую, а современное поколение предпочитает общение в сети, поэтому и стало более закрытым от социума.

Полную версию интервью с музыкантом Константином Бурдаевым смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер «Братьев Грим» хотел бы вернуть то здоровье, которое было у него 20 лет назад. Артист в настоящее время занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме, однако понимает, что «былой свежести» уже нет.

