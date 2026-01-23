«Нависает ненужное»: лидер «Братьев Грим» о появившихся с возрастом проблемах

Как бы Константин Бурдаев ни вел здоровый образ жизни, в 44 все равно чувствуется то, чего не было 20 лет назад.

Солист «Братьев Грим» Бурдаев рассказал, чего лишается тело после сорока лет

Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев заявил, что после 40 лет молодость покидает тело, но остается в душе. Об этом музыкант рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Нужно радоваться жить здесь и сейчас и освобождаться от того, что нависает на твои плечи: ненужного, зачастую какого-то ложного, целей, каких-то ложных грузов, совершенно ненужных», — пояснил артист, рассказывая о том, что осознал к 44-м годам.

Бурдаев сказал, что хотел бы вернуть то здоровье, которое было у него 20 лет назад. Артист в настоящее время занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме, однако понимает, что «былой свежести» уже нет.

«Я не пью уже много лет, не курю, а тогда можно было все. Это было весело, и тебе ничего за это не было, и мы были свободны как ветер. Глупые, в какой-то степени наивные. А когда ты немножко больше знаешь об этой жизни, становится как-то тяжелее и страшнее», — пояснил Бурдаев.

