«Нависает ненужное»: лидер «Братьев Грим» о появившихся с возрастом проблемах

Солист «Братьев Грим» Бурдаев рассказал, чего лишается тело после сорока лет

Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев заявил, что после 40 лет молодость покидает тело, но остается в душе. Об этом музыкант рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Нужно радоваться жить здесь и сейчас и освобождаться от того, что нависает на твои плечи: ненужного, зачастую какого-то ложного, целей, каких-то ложных грузов, совершенно ненужных», — пояснил артист, рассказывая о том, что осознал к 44-м годам.

Бурдаев сказал, что хотел бы вернуть то здоровье, которое было у него 20 лет назад. Артист в настоящее время занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме, однако понимает, что «былой свежести» уже нет.

«Я не пью уже много лет, не курю, а тогда можно было все. Это было весело, и тебе ничего за это не было, и мы были свободны как ветер. Глупые, в какой-то степени наивные. А когда ты немножко больше знаешь об этой жизни, становится как-то тяжелее и страшнее», — пояснил Бурдаев.

Полную версию интервью с музыкантом Константином Бурдаевым смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

