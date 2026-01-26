Охотница на юношей: педагог из Австралии родила от 12-летнего ученика

Педагог родила ребенка от 12-летнего ученика в Австралии

В австралийском городе Мандура учительница стала фигуранткой дела о надругательстве над 12-летним учеником. От подростка женщина родила ребенка. Об этом сообщил ABC News.

По версии следствия, 33-летняя учительница состояла в интимной связи со своим учеником, что привело к беременности. Мальчик, ставший жертвой преступления, признан полицией отцом новорожденного.

«Это очень серьезное и гнусное преступление. Мы все должны быть потрясены любыми подобными утверждениями о том, что в нашем сообществе охотятся на молодых людей. Если это делает человек, наделенный властью или обязанный заботиться о ком-то другом, то это является еще более отягчающим обстоятельством», — заявил комиссар полиции.

Женщине предъявили в общей сложности семь обвинений, связанных с сексуальными действиями в отношении несовершеннолетних. Правоохранительные органы считают, что преступные эпизоды происходили в период с 2024 по 2025 год.

Изначально детективы вменили женщине четыре правонарушения, включая хранение материалов с эксплуатацией детей и вступление в половую связь с лицом моложе 16 лет. На следующем судебном заседании, запланированном на 27 января, список обвинений расширится.

