Максим Фадеев почти полностью лишился слуха

Заслуженный деятель искусств России Максим Фадеев 20 лет назад почти перестал слышать — медики диагностировали у него 90% глухоты. Об этом пишет 7Дней.ру со ссылкой на соцсети артиста.

Продюсер посетовал на то, что использовал внутриканальные наушники на полной громкости, посещал шумные мероприятия в клубах и концерты, а также ездил в метро без беруш.

«Представьте: музыкант, который не слышит», — подчеркнул он.

Фадеев смог частично восстановить слух благодаря акупунктуре — традиционная же медицина оказалась бессильна. Пройдя долгий курс лечения, он восстановил слух на 30% на одном ухе и на 60% — на другом.

Кроме того, Фадеев похудел в два раза с 2016 года. Продюсер ранее присоединился к популярному флешмобу, участники которого сравнивают свои фотографии десятилетней давности с современными снимками. За 10 лет Фадееву удалось добиться значительного результата в похудении. Он сбросил 97 килограммов веса — с 205 до 108 килограммов.

«Рад, что у меня получилось», — резюмировал музыкальный деятель.

За прошедшие годы Максим Фадеев также помог сделать карьеру многим российским артистам, в том числе певице, известной под псевдонимом Глюk'oZа (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова). Увы, после скандала 2024 года, когда артистка вышла на сцену в Красноярске в измененном состоянии сознания, менеджер заявил о намерении лишить ее права пользоваться псевдонимом.

Также Глюk'oZa утверждала, что Фадеев в 2023 году потребовал от нее 25% дохода за возврат к прежнему соглашению. Когда же певица отказалась, продюсер якобы лишил ее выступлений на телевидении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.