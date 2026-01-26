Путин показал султану Малайзии сокровища Эрмитажа

|
Сергей Добровинский
Директор музея Михаил Пиотровский лично провел российскому и малайзийскому лидерам экскурсию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил Эрмитаж в Санкт-Петербурге вместе с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Малайзийский лидер прибыл в Россию в рамках частного визита. Российский президент и султан посетили экскурсию, которую для них провел директор музея Михаил Пиотровский. Он рассказал о самых ценных элементах постоянной экспозиции, в том числе продемонстрировал уникальный часовой автомат «Павлин», созданный британскими мастерами.

Предыдущая встреча российского и малайзийского лидеров проходила в августе 2025 года в Кремле.

Ранее 5-tv.ru писал, что прошлую поездку султана в Москву назвали исторической — монарх посетил Россию впервые за 60 лет. Владимир Путин поделился с султаном Ибрагимом впечатлениями от поездки в Куала-Лумпур и отметил, что за десятилетия дипломатических связей значительно вырос товарооборот между двумя странами.

Россия торгует с Малайзией продуктами химической промышленности, металлами и продовольственными товарами.

