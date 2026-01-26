«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах

Вирусолог Нетесов: смертность от вируса Нипах составляет 70%

Смертность от вируса Нипах составляет 70%. Об этом 5-tv.ru заявил вирусолог РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

«Это вирус с очень высокой патогенностью. Такой же, как вирусы Марбург, Эбола, про которые все уже наслышаны немало», — пояснил эксперт.

Источником заболевания являются так называемые летучие собаки — дальние родственники летучих мышей. Первый пациент нынешней вспышки, предположительно, либо был в зоопарке и кормил животных, либо встретил их в дикой природе. Остальные заразились или от него, или от медиков, которые его лечили, предположил Нетесов.

Рассказал вирусолог и о происхождении вируса. Нипах был открыт еще в 1999 году и с тех пор почти каждый год наблюдались вспышки в Индии, в Восточной Индии и в Бангладеш, и некоторые из них были намного сильнее, чем нынешняя. Для местных жителей Нипах не является такой новостью, как для россиян, успокоил ученый.

Ранее 5-tv.ru писал, что вирус Нипах не несет угрозы для россиян при соблюдении мер предосторожности.

