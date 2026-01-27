Почему выпадают волосы: врач развеяла популярные заблуждения

Трихолог Галлямова: Лысина не является признаком переизбытка мужских гормонов

Распространенные представления о причинах облысения часто не имеют ничего общего с медицинской реальностью. Мужская потеря волос не указывает на высокий уровень тестостерона, а сильные переживания не приводят к мгновенному выпадению. Об этом Газета.ру рассказала доктор медицинских наук, врач-трихолог Юлия Галлямова.

Как пояснила специалист, волосяные фолликулы реагируют на стресс не сразу. Усиленное выпадение обычно начинается спустя два–три месяца после эмоционального потрясения. Из-за такой отсрочки пациенты редко связывают проблему с ранее пережитыми событиями.

Отдельно Галлямова развеяла миф о «гормональной» природе мужской лысины. Андрогенетическая алопеция, по ее словам, не означает избытка тестостерона.

«Лысина не является признаком переизбытка мужских гормонов — андрогенов. Это генетически обусловленная чувствительность волосяных фолликулов к ним. Уровень гормонов у мужчин с редеющими волосами может быть абсолютно нормальным», — подчеркнула врач.

Трихолог также обратила внимание на формы алопеции, которые легко упустить из виду. Гнездная и рубцовая разновидности могут развиваться постепенно и без заметного выпадения волос. Эти состояния относятся к аутоиммунным заболеваниям и нередко впервые обнаруживаются не самими пациентами, а специалистами по уходу за волосами.

У мужчин, как отметила Галлямова, диагностика часто запаздывает. Короткие стрижки скрывают медленное истончение, из-за чего обращение к врачу происходит уже при выраженном поредении в области макушки.

Специалист также посоветовала не игнорировать тревожные сигналы. Поводом для консультации могут стать длительное выпадение волос, зуд или болезненность кожи головы, ощущение покалывания, появление корочек и уплотнений, сильная перхоть, а также постепенное истончение волос даже без их активной потери.

