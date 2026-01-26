Роскосмос показал снежный циклон над Москвой — фото из космоса

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Кадр был создан при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Пресс-служба Роскосмоса опубликовала снимок снежного циклона, который приблизился к Москве. Фотография была сделана с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», она появилась в официальном Telegram-канале госкорпорации.

На снимке можно увидеть, как внушительный снежный циклон надвигается на столицу с западной стороны. Он, согласно прогнозу метеорологов, принесет с собой холода — ночью температура воздуха опустится на 10-12 градусов ниже нуля, в области минимальное значение достигнет 15 градусов.

Днем во вторник, 27 января, сообщают синоптики, будет немного теплее — от минус 4-6 градусов в Москве и от минус четырех до минус девяти градусов в области. Стоит отметить, прежде в столице был объявлен оранжевый погодный уровень, указывающий на вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он действует с полуночи 27 января до 12:00 29 января — по местному времени.

Холода пришли и в Северную столицу России. В городе объявлен желтый уровень опасности в связи с понижением температуры воздуха до минус 20 градусов. Но если петербуржцы еще кое-как справляются и с морозами, и со снегопадами, достают из закромов шубы и теплые шапки, то в США зима доводит людей до паники. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в 21 штате введен режим ЧС из-за аномальных холодов и обилия снега.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

