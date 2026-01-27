Ветераны блокадного Ленинграда посетили Музей Победы

Ветераны-блокадники 26 января посетили Музей Победы в Москве в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Около 30 человек, чьи детство и юность пришлись на годы осады города на Неве, побывали на экскурсии по музею на Поклонной горе, возложили цветы к скульптуре «Скорбь» и почтили минутой молчания память погибших.

В музее напомнили, что блокада Ленинграда стала одним из самых трагических эпизодов Второй мировой войны и длилась почти 900 дней.

«Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это одно из самых трагических событий Второй мировой войны. Несмотря на голод, холод и бомбежки, ленинградцы не сдались врагу. Они выстояли, показав пример невероятной стойкости, мужества и веры в Победу», — подчеркнули в Музее Победы.

Ветераны осмотрели экспозицию «Путь к Победе», открывшуюся к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Экскурсию для почетных гостей провел генеральный директор Музея Победы Александр Школьник. Особое впечатление на посетителей произвела «ожившая» диорама «Блокада Ленинграда», воссоздающая атмосферу военного времени с помощью декораций и фильма-реконструкции.

Своими воспоминаниями поделился житель блокадного Ленинграда Марк Уманский, которому в начале блокады было три года.

«Экспозиция произвела огромное впечатление. Все очень достоверно показано. Мы ведь все участники тех страшных событий. Мне было три года, когда началась блокада. К счастью, мы прошли Дорогу жизни, остались живы. После освобождения Ленинграда вернулись в родной город», — рассказал он.

Среди участников встречи также была Нинель Алексеевна Нестерова, свидетельница блокады, которой в 1941 году было 11 лет и которая готовилась пойти в пятый класс ленинградской школы.

