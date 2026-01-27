Президент Сирии посетит Москву для встречи с Путиным

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

Ахмед аш-Шараа прибудет в столицу РФ 28 января, чтобы обсудить с российским лидером вопросы двустороннего сотрудничества.

Когда президент Сирии посетит Москву для встречи с Путиным

Фото: EPA/ТАСС

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа 28 января посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Последний визит главы Сирии в Москву состоялся в середине октября 2025 года. Тогда Путин и аш-Шараа обсудили двусторонние отношения, в том числе военное сотрудничество между странами.

Прошлая встреча стала первым контактом России с Сирией после смены власти в арабской республике, что подчеркнуло намерение Москвы поддерживать стабильные отношения с Дамаском.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин побывал в Эрмитаже в Санкт-Петербурге вместе с верховным правителем Малайзии султаном Ибрахимом.

Малайзийский монарх прибыл в Россию с частным визитом. Президент РФ и султан приняли участие в экскурсии, организованной директором музея Михаилом Пиотровским. Он ознакомил их с наиболее ценными экспонатами постоянной коллекции, в том числе показал уникальный часовой механизм «Павлин», изготовленный британскими мастерами.

