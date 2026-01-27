«Нужно быть безмозглым»: Павел Дуров обрушился с критикой на WhatsApp*

Павел Дуров раскритиковал WhatsApp за ненадежность алгоритмов защиты

Использовать мессенджер WhatsApp* в 2026 году и верить в сохранность своих данных может только крайне неосмотрительный человек. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

На странице в социальной сети X предприниматель опубликовал пост, в котором поставил под сомнение надежность алгоритмов защиты популярного приложения.

«Нужно быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году», — не стал церемониться Дуров.

По словам предпринимателя, технические специалисты его команды провели анализ и выявили многочисленные уязвимые места в протоколах шифрования конкурента. Дуров подчеркнул, что выявленные недостатки делают систему защиты мессенджера практически бесполезной против серьезных угроз.

Разработчик уверен, что архитектура приложения намеренно или по неосторожности сохраняет лазейки, которые могут быть использованы для доступа к частной переписке пользователей третьими лицами.

Проблемы с конфиденциальностью WhatsApp* подтверждаются и растущим недовольством аудитории в разных уголках мира. Буквально за день до заявления Дурова стало известно о масштабном коллективном иске, поданном жителями Индии, Бразилии, Австралии, Мексики и ЮАР против компании Meta**.

Заявители обвинили технологического гиганта в систематическом введении людей в заблуждение. По мнению истцов, корпорация публично гарантирует приватность переписок, в то время как на практике нарушает заявленные стандарты защищенности. Это поставило под угрозу личную информацию миллионов пользователей по всему миру.

* WhatsApp — принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

** Признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ