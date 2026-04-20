Затолкали в машину: ТЦК продолжают зверствовать в Днепропетровске и Луцке

Мужчины пытаются обиться от силовиков, но силы не равны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Serhiihudak; 5-tv.ru

В попытках заткнуть дыры на фронте сотрудники украинских ТЦК хватают всех подряд. Жителя Днепропетровска мобилизовали во дворе дома. На глазах семьи затолкали в машину и отправили воевать.

В Луцке молодой человек отбивался от силовиков довольно долго. Но численный перевес был не на его стороне. Будущего новобранца также затолкали в микроавтобус и увезли в ТЦК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Харьковской области на тренировочной базе штурмовых подразделений ВСУ в лесах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных. По информации российских силовых структур, боевики устроили жестокую расправу над взбунтовавшимися.

Источник сообщил, что информацию о расправе скрывают от вышестоящего командования. Близкие убитых получили их изуродованные тела и документы с указанием «естественных причин» смерти.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос заговорил о мобилизации женщин: по всей Украине появились агитационные плакаты с призывом к девушкам вступать в армию.

