Интерпол намерен объявить в розыск Тимура Миндича

Эфирная новость 23 0

«Кошелек Зеленского» стал фигурантом масштабного коррупционного скандала на Украине.

Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Интерпол готовится объявить в международный розыск Тимура Миндича. Украинские антикоррупционные органы направили соответствующий запрос. Но решение пока не принято.

Миндич является фигурантом масштабного коррупционного скандала. Его подозревают в выводе средств оборонных предприятий и присвоении западных денег. Он бежал из Киева незадолго до обысков НАБУ.

Еще один скандал вокруг приближенных Зеленского разгорается в Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев пытается вмешаться в парламентские выборы, чтобы привести к власти оппозицию. На этом фоне посла Украины в Будапеште вызывают в МИД Венгрии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина оказалась в эпицентре сразу нескольких скандалов.

Политические разборки совпали с очередным блэкаутом и дефицитом управленческих решений в энергетическом секторе страны.

Пока в Киеве торгуются за судьбы министров, на местах понимают: надо торопиться. Более 300 тысяч долларов нашли у главы военкомата в Днепропетровской области. А командир взвода ВСУ решил открыть свой магазин. На продажу он выставил более 500 дронов со взрывчаткой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:34
Интерпол намерен объявить в розыск Тимура Миндича
12:26
Названа причина смерти экс-главного тренера сборной России по футболу Игнатьева
12:18
Евросоюз ввел новые ограничения против российских дипломатов
12:13
Умер художественный руководитель Капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко
12:11
Космонавта Олега Платонова встретили в Звездном городке
12:02
Спортивный папа: к выходу в прокат готовится фильм о легенде отечественного футбола Никите Симоняне

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Концерты отменяются, билеты возвращаются: что происходит с гастролями Долиной
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026