ВСУ выпустили 24 боеприпаса при ночном массированном обстреле Белгорода

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 24 боеприпаса при ночном обстреле Белгорода

В ходе ночного массированного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу выпустили 24 боеприпаса, сообщил 25 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По Белгороду в ходе массированного обстрела выпущено 24 боеприпаса», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что в результате атаки пострадали объекты энергетики и девять автомобилей, а также загорелась хозпостройка, которую потушили сотрудники МЧС.

По поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Новая Нелидовка, Петровка, Репное и Чайки нанесли удары десять беспилотников ВСУ, семь из них сбили, добавил губернатор.

Он также отметил, что пожар в Малиновке уничтожил три надворные постройки и повредил линию электропередачи, а в Октябрьском был разрушен забор частного дома.

Кроме того, населенные пункты Шебекино, Большетроицкое, Булановка, Зиборовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Терезовка подверглись атаке 28 украинских беспилотников, в результате чего в Шебекино пострадала мирная жительница.

Как ранее писал 5-tv.ru со ссылкой на Гладкова, украинские боевики 24 января совершили самый массированный обстрел Белгорода, предположительно, с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

