ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Задержанные оказались сестрой и двумя братьями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Установлено, что задержанные посредством мессенджера Telegram инициативно установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге», — уточнили в центре.

У задержанных изъяли средства связи, в которых сохранились переписки с представителями украинских спецслужб. Кроме того, у них нашли инструкции и компоненты для создания самодельных зажигательных устройств.

«Дал мне задание произвести фотосъемку релейных шкафов, которые находились по отправленным координатам спутниковой карты. Я с моими братьями отправила фотографии трех этих релейных шкафов, расположенных на железнодорожных путях в районе одного из заводов Екатеринбурга <…> Он сказал, что один из релейных шкафов на тех фотографиях, которые мы ему предоставили, необходимо сжечь и он указал на конкретный шкаф», — вспоминала одна из задержанных.

В отношении троих задержанных 1979, 1981 и 1984 года рождения возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Также собирают доказательства для включения статьи о госизмене. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России сорвали операцию молдавских спецслужб.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

