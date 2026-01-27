ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Установлено, что задержанные посредством мессенджера Telegram инициативно установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге», — уточнили в центре.

У задержанных изъяли средства связи, в которых сохранились переписки с представителями украинских спецслужб. Кроме того, у них нашли инструкции и компоненты для создания самодельных зажигательных устройств.

«Дал мне задание произвести фотосъемку релейных шкафов, которые находились по отправленным координатам спутниковой карты. Я с моими братьями отправила фотографии трех этих релейных шкафов, расположенных на железнодорожных путях в районе одного из заводов Екатеринбурга <…> Он сказал, что один из релейных шкафов на тех фотографиях, которые мы ему предоставили, необходимо сжечь и он указал на конкретный шкаф», — вспоминала одна из задержанных.

В отношении троих задержанных 1979, 1981 и 1984 года рождения возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Также собирают доказательства для включения статьи о госизмене.

