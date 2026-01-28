Место, где рождаются сплетни: почему курильщиков больше не хотят брать на работу

Эксперт по кадрам Быханов: курильщики разрушают чувство равенства в коллективе

В России все больше компаний отказываются нанимать на работу курящих сотрудников. Об этом рассказал управляющий партнер кадровой компании Владислав Быханов в беседе с Газета.ру.

По мнению эксперта, курящих кандидатов не рассматривают уже почти половина клиентов кадровой компании. Дело в том, что привычка выходить на перекур рассматривается многими как фактор, снижающий дисциплину и даже разрушающий корпоративную культуру.

«Это пока не является стопроцентной причиной отказа в приеме на работу, но работодатели точно обращают на это внимание. И если у кандидатов с одинаковыми компетенциями будет одно различие „курит/не курит“ — отдадут предпочтение тому, кто не курит», — сказал эксперт.

По оценкам Минздрава, почти каждый пятый россиянин старше 15 лет имеет эту вредную привычку. Интересно, что в некоторых секторах процент курящих может достигать 25–30%. Например, в сфере услуг и строительства. Это значит, что из ста человек в коллективе 20 из них будут регулярно выходить из процесса. Это, по словам Быханова, «уже критично».

По сути, перекуры отнимают до 50 минут в день от рабочего дня, которые не учитываются официально. Кроме того, там формируется место неформального общения, где собираются большие группы людей. И из этих групп руководитель фактически исключен. Именно в «курилке» рождаются все сплетни и «свои правила», добавил эксперт.

Кроме того, курение разрушает чувство равенства и единения в коллективе, так как курящие люди будто бы имеют некую привилегию лишний раз отойти с рабочего места.

Чтобы курящих людей все также брали на работу, им придется показать высокий уровень самоконтроля и готовность соблюдать правила компании. На собеседовании лучше честно сказать о наличии такой привычки и уточнить, что вы умеете контролировать ее.

