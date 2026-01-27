Столичные бизнесмены подготовили бесплатные мероприятия в рамках «Зимы в Москве»

В Москве с 28 января по 2 февраля пройдут бесплатные мероприятия для детей

Московские предприниматели подготовили различные бесплатные мероприятия для детей и взрослых в рамках проекта «Зима в Москве». Посетить занятия можно с 28 января по 2 февраля. Подробная информация об этом размещена на сайте mos.ru.

Например, 29 января в арт-павильоне «Фабрика подарков» на Болотной площади состоится мастер класс «Несъедобное волшебство: бумажные пряники для елки». В рамках него дети под руководством опытного инструктора освоят технику складывания бумаги. На следующий день, 30 января, там же, но уже на катке, пройдет интерактивное представление с мультгероями.

В последний день января, 31 числа, на Мясницкой улице состоится мастер-класс по игре на варгане. Инструмент выдают на месте. Количество мест на это занятие ограничено. Для входа нужно заранее зарегистрироваться.

В этот же день на фестивальных площадках проекта «Московские сезоны» — на улице Адмирала Руднева и Святоозерской улице — пройдут увлекательные мастер-классы для детей. В частности, ребят научат, как создать слайм, а также сделать шар-талисман. Для родителей организаторы бесплатных занятий тоже подготовили сюрприз — лотерею, в которой каждый сможет выиграть памятный приз.

