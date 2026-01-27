Путин почтил память погибших в годы блокады ленинградцев на Пискаревском кладбище

Путин посетил Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга и возложил цвету к мемориалу «Мать-Родина».

Российский лидер возложил букет красных роз к подножию памятника, а затем склонил голову перед монументом.

На Пискаревском кладбище находится самое большое братское захоронение в мире. На этом месте потом возвели мемориальный комплекс. В этих могилах покоятся 420 тысяч ленинградцев, погибших мучительной смертью от голода, холода, болезней, а также от бомбежек и артобстрелов. Кроме того, здесь захоронены 70 тысяч воинов — защитников города.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала одной из самых страшных страниц истории нашей страны. Эта трагедия унесла жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

