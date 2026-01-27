Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню»

Глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады со стороны нацистских войск.
Глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».
Этот участок фронта длиной около трех километров с южной стороны Ленинграда. Красноармейцы с первых дней блокады удерживали эту территорию, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу, несмотря на численное превосходство врага.
Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц истории страны, унеся жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Несмотря на голод и постоянные обстрелы, в Ленинграде работали школы, больницы, культурные учреждения и заводы. Окончательно город освободили только в ходе шестой попытки. Жертвами блокады стали более миллиона человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 янв
- Жители ДНР прошли 872 шага на памятной акции в честь снятия блокады Ленинграда
- 27 янв
- Тест: как хорошо вы знаете историю блокады Ленинграда
- 27 янв
- Петербуржцы принесли цветы к табличке об опасной стороне улицы на Невском проспекте
- 27 янв
- Денис Майданов принял участие в «Уроках мужества» в день снятия блокады Ленинграда
- 27 янв
- Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 82 года спустя
- 27 янв
- В бокалах кипяток, на тарелках — хлеб: как отмечали праздники в блокаду Ленинграда
- 27 янв
- Люди голодали, но не съели ни одного зверя: как Ленинградский зоопарк пережил блокаду
- 27 янв
- «Геноцид не имеет срока давности»: Валентина Матвиенко о блокаде Ленинграда
- 27 янв
- Опилки, мох и хвоинки ели: чем лечили в блокадном Ленинграде
- 27 янв
- На Пискаревском кладбище возложили цветы в День освобождения Ленинграда от блокады
92%
Нашли ошибку?