Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню»

Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады со стороны нацистских войск.

Глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».

Этот участок фронта длиной около трех километров с южной стороны Ленинграда. Красноармейцы с первых дней блокады удерживали эту территорию, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу, несмотря на численное превосходство врага.

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц истории страны, унеся жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Несмотря на голод и постоянные обстрелы, в Ленинграде работали школы, больницы, культурные учреждения и заводы. Окончательно город освободили только в ходе шестой попытки. Жертвами блокады стали более миллиона человек.

