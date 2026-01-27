В ВОЗ оценили риск распространения вируса Нипах как невысокий

Всемирная организация здравоохранения пытается снизить уровень паники вокруг индийского вируса Нипах. Как сообщили в ВОЗ, риск распространения инфекции оценивается невысоко.

На данный момент зафиксировано всего два случая заболевания. Правда, состояние обоих пациентов вызывает беспокойство, они находятся на искусственной вентиляции легких.

Критики заметили, что абсолютно то же самое ВОЗ говорила и про распространение ковида, который в итоге достиг масштабов пандемии.

Он сначала незаметен, но потом доставляет много проблем. Пока случаев заболевания не так много, но все заразившиеся в зоне смертельного риска. Коварная инфекция проявляется как бессимптомно, так и респираторно с переходом в смертельный энцефалит.

География происхождения — Индия. Вблизи города Калькутта медики и зафиксировали первую вспышку. Вирус Нипах передается от животного к человеку, носители, как и у COVID-19, — летучие мыши и крылатые лисы, чей вес достигает шесть килограммов.

