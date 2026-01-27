В ВОЗ оценили риск распространения вируса Нипах как невысокий

Эфирная новость 35 0

Зафиксировано всего два случая заболевания.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nipah in India; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всемирная организация здравоохранения пытается снизить уровень паники вокруг индийского вируса Нипах. Как сообщили в ВОЗ, риск распространения инфекции оценивается невысоко.

На данный момент зафиксировано всего два случая заболевания. Правда, состояние обоих пациентов вызывает беспокойство, они находятся на искусственной вентиляции легких.

Критики заметили, что абсолютно то же самое ВОЗ говорила и про распространение ковида, который в итоге достиг масштабов пандемии.

Ранее 5-tv.ru писал, чем особо опасен вирус Нипах.

Он сначала незаметен, но потом доставляет много проблем. Пока случаев заболевания не так много, но все заразившиеся в зоне смертельного риска. Коварная инфекция проявляется как бессимптомно, так и респираторно с переходом в смертельный энцефалит.

География происхождения — Индия. Вблизи города Калькутта медики и зафиксировали первую вспышку. Вирус Нипах передается от животного к человеку, носители, как и у COVID-19, — летучие мыши и крылатые лисы, чей вес достигает шесть килограммов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
Лекарств меньше, исследований больше: как изменился стандарт лечения гриппа в России
21:28
Историческая зима: снегопад 27 января в Москве стал рекордным
21:10
Память о подвиге: как Петербург вспоминал снятие блокады Ленинграда
21:03
Празднование 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда завершилось торжественным салютом
20:53
В ВОЗ оценили риск распространения вируса Нипах как невысокий
20:36
Пистолет из игрушечного магазина довел пенсионера до скамьи подсудимых

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС
«Это была не пара»: знакомые Лепса прокомментировали его разрыв с Кибой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026