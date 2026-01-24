Штангистов РФ до 20 лет допустили до международных турниров с флагом и гимном

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Ближайшие соревнования пройдут в Египте и Колумбии.

Штангистов РФ до 20 лет допустили к турнирам с нацсимволикой

Фото: ВКонтакте/Тяжелая атлетика - ФТАР/rfwf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в юниорских и молодежных соревнованиях под своими флагом и гимном. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Уточняется, что теперь штангисты смогут выступать на турнирах, не проходя дополнительных проверок. Новые правила начнут применять уже на ближайших чемпионатах мира среди юниоров и молодежи.
Юниорский турнир пройдет со 2 по 8 мая в Исмаилии (Египет), а также на молодежном чемпионате мира с 5 по 11 июля в Кали (Колумбия).

Согласно правилам IWF, в молодежную возрастную категорию относятся спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, а в категорию юниоров — от 15 до 20 лет.

В мае 2023 года исполнительная комиссия федерации уже допускала российских и белорусских атлетов к соревнованиям при условии участия в нейтральном статусе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов моложе 23 лет до соревнований с использованием национальной символики, включая флаг и гимн.

При этом Эстония, которая запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в чемпионате Европы 2026 года по фехтованию, лишилась возможно участвовать в соревнованиях в Таллине. Ведь международные регламенты требуют равных условий для всех участников, вне зависимости от их происхождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
Белый дом оценил первый день переговоров по Украине в Абу-Даби
0:38
Штангистов РФ до 20 лет допустили до международных турниров с флагом и гимном
0:19
Политический заказ: в Microsoft оценили степень внедрения ИИ в России
23:58
Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы
23:40
Первый день переговоров России, США и Украины в ОАЭ завершился
23:39
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

Сейчас читают

«Комическая и фантастическая»: умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина
«Это глупые женщины»: Сергей Бурунов о мужских слезах
Время переосмысления: таро-прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026