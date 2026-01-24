Штангистов РФ до 20 лет допустили до международных турниров с флагом и гимном

Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в юниорских и молодежных соревнованиях под своими флагом и гимном. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Уточняется, что теперь штангисты смогут выступать на турнирах, не проходя дополнительных проверок. Новые правила начнут применять уже на ближайших чемпионатах мира среди юниоров и молодежи.

Юниорский турнир пройдет со 2 по 8 мая в Исмаилии (Египет), а также на молодежном чемпионате мира с 5 по 11 июля в Кали (Колумбия).

Согласно правилам IWF, в молодежную возрастную категорию относятся спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, а в категорию юниоров — от 15 до 20 лет.

В мае 2023 года исполнительная комиссия федерации уже допускала российских и белорусских атлетов к соревнованиям при условии участия в нейтральном статусе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов моложе 23 лет до соревнований с использованием национальной символики, включая флаг и гимн.

При этом Эстония, которая запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в чемпионате Европы 2026 года по фехтованию, лишилась возможно участвовать в соревнованиях в Таллине. Ведь международные регламенты требуют равных условий для всех участников, вне зависимости от их происхождения.

