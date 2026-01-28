Богомолов назвал Украину инструментом в руках западных элит

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив

Режиссер высказал сожаление по поводу роли Незалежной в конфликте.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной и исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Богомолов заявил, что в российско-украинском конфликте Украина была использована как инструмент борьбы с Россией. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Рассуждая о причинах происходящего, режиссер связал конфликт с действиями западных элит, которые, по его словам, готовы удерживать власть любой ценой.

«Когда я выступал с манифестом, которым пытался диагностировать состояние западного общества и западных элит, то никак не мог подумать, что эти самые элиты, в какой-то момент взявшие власть на Западе и в отдельных западных странах, теряя эту власть и ощущая угрозу своей власти и сформированной ими идеологии, дойдут до войны», — заявил Богомолов.

Он добавил, что считает трагичным использование Украины в этом противостоянии.

«И очень жаль, что Украина была использована как инструмент для того, чтобы бороться с нашей страной, которая взяла на себя декларацию других ценностей», — подчеркнул режиссер, отдельно указав, что говорит именно об элитах, а не о народах западных стран.

В интервью также напомнили, что в 2021 году Богомолов опубликовал манифест «Похищение Европы 2.0», в котором критиковал современную западную культуру, говорил о кризисе либеральных ценностей и призывал Россию идти собственным путем без копирования европейской модели.

Кроме того, в беседе с «Известиями» режиссер резко высказался о попытках отмены русской культуры, назвав таких людей глупцами и отметив, что без нее невозможно представить мировой культурный контекст.

Подробнее — в эсклюзивном интервью Константина Богомолова «Известиям».

