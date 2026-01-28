«Никому еще не удалось меня покорить»: почему Екатерина Волкова одинока

Актриса Екатерина Волкова ни с кем не встречается, но хочет влюбиться: Мечта моя

Актриса театра и кино Екатерина Волкова опровергла слухи о том, что в ее жизни появился мужчина. На премьере сериала «Резервация» звезда заявила, что ей некогда знакомиться с кавалерами и ходить на свидания — все ее время занимает театр, репетиции новых постановок и заучивание текстов для ролей. При этом ей хотелось бы влюбиться, но пока ее душу согревают только друзья.

«Очень, мечта моя (влюбиться. - Прим. ред.). Да нет, я не в одиночестве. Рядом со мной близкие люди, которые меня поддерживают, помогают. А чем это не любовь? Дружба — это тоже любовь… Никому еще не удалось меня покорить, все!» — отметила артистка.

По словам Волковой, отношения с мужчиной у нее могут завязаться, но только если между ними «случится химия». И другого способа ее завоевать, настолько же действенного, пожалуй, нет. Но возможность познакомиться со звездой и попытать счастья у воздыхателей все-таки есть… Если они бывают в ветлечебницах!

«В свободное время я еду на дачу, у меня там две собаки плюс сучка, которая недавно ощенилась. Я только-только раздала щенков, спасибо всем добрым людям, которые взяли и приняли их в свои семьи, потому что я скоро поеду их стерилизовать. Поэтому можете меня встретить там, в ветеринарной клинике Звенигорода», — посмеялась актриса.

Екатерина Волкова впервые вышла замуж очень рано и в 18 лет стала мамой. Но семейное счастье продлилось недолго, молодая мама застала своего благоверного в объятиях своей подруги. Кроме того, супруг со скепсисом относился к ее желанию стать актрисой. Но последней каплей стало не это и даже не измена. Мужчина стал поднимать на нее руку. Узнав о поступлении в театральный институт, муж избил Волкову, и она попала в больницу.

Потом артистка встречалась с режиссером Эдуардом Бояковым, который был женат, его супруга не возражала. В этих отношениях Волкова забеременела, но Бояков настоял на аборте. Когда он завел очередную любовницу, Екатерина ушла и вскоре вышла замуж. Режиссеру хватило наглости обвинять ее в разрыве. А вышла она за продюсера Сергея Члиянца. Они хотели детей, но Волкова потеряла ребенка. По словам актрисы, брак закончился с этой потерей.

В третий раз она вышла замуж за писателя Эдуарда Лимонова. Ей было 31, ему — 62. В этом браке Волкова родила сына Богдана, пара распалась, когда она была беременна дочерью Александрой. Лимонов презирал всякое стремление к комфортной жизни и не хотел второго ребенка. Волкова сбежала от него в Индию и через год оформила развод. Общаться с наследниками писатель не захотел.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему зять Екатерины Волковой запрещает ей общаться с дочерью и внуками.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.