В железных контейнерах на морозе: зоозащитники требуют закрыть конюшню в Петербурге

Частную конюшню под Петербургом обвиняют в жестоком обращении с животными

В Петербурге зоозащитники требуют закрыть скандально известную конюшню. Ситуация обострилась после наступления холодов. Лошадей содержат в металлических контейнерах без должного ухода. Это место уже не первый год пользуется дурной славой. А недавно выяснилось, что частное хозяйство вообще находится на этом участке незаконно. Но найти управу на бизнесменов не удается. Почему — узнал корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Долгожданные для волонтеров гости — полиция — приезжают к конюшне. Наряд вызвала волонтер. В железных контейнерах собаки, заключенные в загонах два на два. На полу — опилки и разорванные полиэтиленовые пакеты.

«Здесь нет ни воды, ни еды. Ничего. Мы не знаем, когда приезжают по факту хозяева, потому что сколько раз мы здесь уже были — мы никого не видели», — сказала волонтер Светлана.

В следующем контейнере — шетлендские пони. Порода родом с северных островов Шотландии, действительно устойчива к холоду. Но в морозильной камере, условия которой напоминает этот железный загон.

Владелица этого хозяйства — Елена Доманчук. За лошадьми она, если можно сказать, «следит» — вместе с матерью Валерией. У них свой взгляд на содержание животных. На вопрос, почему животные должны в мороз находиться в железных контейнерах, они отвечают: «Никто не мерзнет!».

Однако внутри — сырость и конденсат. А одна из пони и вовсе стоит на привязи без возможности лечь.

«Питаются лошади, видимо, этим комбикормом, который просто разбросан по поляне — сейчас его припорошило снегом. Часть мы видим и на крыше. Видимо: как доставили — так и оставили», — сказал корреспондент Тимур Ширгалеев.

«Это, конечно, против всех санитарных правил. Есть правила хранения корма, правила режима кормления. Этого ничего не соблюдается. Здесь потребительское отношение к этим лошадкам. Здесь должна быть обязательно оценка сотрудников ветеринарного надзора», — сказал ветеринарный врач Карен Даллакян.

Полицейские здесь — частые гости. Впервые наряд волонтеры сюда вызывали еще в декабре 2024-го — тогда из-за шпицев. Искусственно выведенная порода, плохо переносящая холод, жила в не менее экстремальных условиях. Собак держали в тесном мини-сарайчике.

На кадрах — колтуны, грязная шерсть и отсутствие ухода. При этом животных выставляли на продажу по цене в несколько раз ниже рыночной. Тогда зоозащитникам удалось добиться, чтобы шпицев вывезли. Но и теперь мы видим маленькие следы. Не исключено, что декоративных собак здесь держат до сих пор. Вот лапки, видите маленькие лапки, они подзамерзшие.

По словам активистов, конюшне больше 30 лет, и все эти годы — репутация неоднозначная. Случаи жестокого обращения здесь фиксировали еще в 1990-е.

«Еще при совете народных депутатов подавалось дело о том, как здесь зарубили лошадь. Как это случилось? Лошади у них часто убегают, а там находится частный сектор. Они регулярно убегали туда и одну из лошадей облили бензином, она вернулась в конюшню и сами Доманчуки отрубили ей голову», — сказала общественный инспектор по животным Ольга Корнева.

Как выяснили волонтеры, земля под конюшней — государственная, и самопровозглашенным владельцам не принадлежит.

«Еще в 2024 году они вручили владельцам уведомление — освободить участок. Как видите — ничего не изменилось», — сказала волонтер Светлана.

Документов ни на лошадей, ни на собак зоозащитники так и не увидели. Проверки прокуратуры уже выявляли нарушения, но владельцы вновь отделывались уведомлениями. В полиции состава преступления не нашли.

Правоохранителям мы направили запросы. А сами активисты намерены обратиться к депутатам, добиваться огласки и возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.