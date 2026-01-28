В районе Харькова наши подразделения создают полосу безопасности. Именно отсюда киевские боевики ежедневно обстреливают мирных жителей в приграничных городах и поселках.

Позиции противника и пункты управления беспилотниками, спрятанные глубоко под землей, уничтожают самоходные гаубицы. Снаряды летят по особой траектории, которой военные дали название «клеш». Что это такое — увидела корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Донесение разведки: в частном доме замаскирован пункт управления БПЛА противника. Там же — склад боеприпасов. Координаты передают расчету артиллерийского орудия «Мста-С». На подготовку — меньше минуты.

«Мста» наносит двойной удар. Автоматизированная система управления огнем позволяет наводиться на две разные цели одновременно. Пока снаряд летит к первой, орудие уже готово бить по второй.

Выполнение задачи контролируется с воздухами нашими операторами беспилотных систем. Они же и проводят корректировку. Впрочем, в этом случае ничего корректировать не пришлось. Первый же снаряд точно в цель.

«Мста-С» — 152-миллиметровая самоходная гаубица. Сегодня работает с закрытой огневой позиции, из-за огромного количества дронов противника приходится маскироваться. Сети снимают только со ствола и только перед выстрелом.

Фирменный прием гаубицы — стрельба почти по-минометному. Снаряд летит по крутой траектории (так называемый «клеш») и обрушивается на врага сверху, туда, где у бронетехники нет защиты.

Разлет осколков от попадания такого снаряда — несколько сотен метров. Достаточно, чтобы сорвать ротацию врага или не дать ему засидеться на месте. На этих кадрах объективного контроля артиллерия уничтожает расположение пехоты.

«Ее боятся все. Здание, живая сила противника, подземные защитные сооружения. Разными снарядами работаем, есть бетонобойные, осколочно-фугасные, шрапнельные. Для каждой цели. Недавно поражали расчет БПЛА противника, который докучал нашим ребятам спереди. Вот три дома было поражено. На эту работу у нас ушло порядка десяти минут», — рассказал старший наводчик САУ артиллерийского полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группы войск «Север» с позывным «Француз».

Еще одна важная функция артиллерии — поддержка продвигающейся пехоты. Пока летят снаряды, врагу приходится прятаться глубоко в блиндажах и так называемых «лисьих норах». В это время наши ребята почти беспрепятственно подходят вплотную к укрытиям неонацистов.

«Надо как-то ребятам облегчить маленечко продвижение. Ну и уничтожаем всякие пункты БПЛА, чтобы поменьше тут страдало мирное население от всяких этих дронов. И увеличиваем эту серую зону, чтобы они не могли до нас уже дотягиваться», — рассказал заряжающий артиллерийского полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группы войск «Север» с позывным «Кайман».

Создание буферной зоны под Харьковом — одна из важнейших задач, которую сейчас выполняют бойцы группировки войск «Север». Благодаря ей ВСУ теряют возможность бить по территории России, а мирные жители приграничных регионов, наконец, могут почувствовать себя в безопасности.

