Врачи не смогли спасти: Билан сообщил о потере «полноценного члена семьи»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 248 0

Трагедия произошла, пока артист был на работе.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; Instagram*/bilanofficial; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дима Билан сообщил о гибели любимой шиншиллы

У певца Димы Билана умерла домашняя шиншилла по кличке Плюша. О случившемся певец сообщил подписчикам в Instagram*. По словам артиста, зверек каким-то образом выбрался из клетки, а позже был найден рядом с музыкальной техникой с видимой травмой на носу.

«Как назло, снегопад, пробки, а специализированная клиника находилась примерно в 60 километрах от дома. Плюша почти два часа была в дороге. В клинике за нее боролись около четырех часов, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Диагноз — черепно-мозговая травма и отек головного мозга», — написал артист.

Исполнитель признался, что до последнего надеялся спасти питомца, однако усилия ветеринаров не дали результата. Смерть Плюши стала для него тяжелым ударом — Билан не раз делился теплыми моментами, связанными с шиншиллой, и называл ее полноценным членом семьи.

Истории с домашними животными нередко находят отклик у звездной аудитории. Так, блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган также пережили потерю питомца — козы по кличке Мими. Животному даже завели отдельную страницу в соцсетях, где публиковали фото и видео из «деревенской» жизни семьи. Однако в 2024 году коза умерла, что также стало поводом для публичных переживаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

13:24
Повернули на Восток? Зачем Европа усиленно ищет партнерства с Китаем и Индией
13:13
Миллион из мусорного ведра: россиянка выбросила лотерейный билет и выиграла
13:09
На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге произошел пожар
13:00
Клавиатура как улика: в России создали систему для поиска киберпреступников
12:47
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю одного из многодетных родителей
12:39
«Социокультуный феномен»: гендиректор НМГ о фильме «Красный шелк»

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Не ждали, а он пришел: мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон
Молчание громче слов: как Лариса Долина избегает ответов на вопросы журналистов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026