Поведение Джигурды, Крида и Шуры стало предметом обсуждения в соцсетях

Одни знаменитости на телеэкранах кажутся нам милейшими и добрейшими людьми, но в жизни они могут оказаться грубыми, высокомерными и невоспитанными хамами. Другие лишь выглядят опасными, дерзкими, не понимающими слово «нет», но при встрече проявляют себя милыми, скромными и знающими, что такое уважение к окружающим.

Одни кумиры в реальности разочаровывают. Творчеством других начинают интересоваться после общения вживую.

О том, какое впечатление производят на обычных людей отечественные звезды при встрече, в материале 5-tv.ru.

Никита Джигурда

Одна из самых противоречивых личностей отечественного шоу-бизнеса — актер и певец Никита Джигурда. В описании тех, кто с ним встречался, артист оказался таким же неоднозначным. В этом можно убедиться, ознакомившись с комментариями на разных площадках в интернете.

В глазах одних он — старик, вытворяющий неадекватные вещи.

«Джигурда как-то орал на весь аэропорт, когда рейсы в Москве задержали из-за пожаров. Показался мельче и ниже, чем на ТВ»;

«Джигурду в прошлом году видела. Это потом мне сказали, что это был Джигурда. А так какой-то полоумный дед кидал на прогиб плюшевую куклу Человека-паука на ВДНХ. С ним еще операторы были. Мда», — отметили интернет-пользователи.

Другие пишут о том, что он при встрече показался им приветливым и искренним человеком:

«Я встречал Никиту Джигурду в городе Хабаровск в 2011 году на местном типа Арбате. <…> В одном месте толпа особенно столпилась, мы проходили мимо этой толпы и слышали крики: „Никита, Никита, а можно нам с вами сфотографироваться?“ И еще крики: „Нам тоже можно с вами сфотографироваться?“ Мы подумали, что за Никита. Кто-то сказал: „Это Джигурда настоящий!“ Мы такие: „Ух ты“. Подошли поближе к спинам этой толпы и увидели патлатых мужиков в середине, и один из них действительно был Никита Джигурда вместе с группой „Рондо“. Нас было четверо. Мы дождались, пока все сфотографируются, и попросили его тоже с нами сфотографироваться. Он не отказывал никому и всем улыбался простой искренней улыбкой. Мы тоже улыбались ему в ответ. После он всем пожал нам руки. Я сказал ему: „Спасибо за фото“. Мы были последними, с кем он фотографировался, и быстрым шагом ушел догонять свою группу», — описывал встречу со знаменитостью интернет-пользователь.

Дима Билан

А вот в рассказах о столкновении с заслуженным артистом России Димой Биланом большинство подчеркивают умение расположить к себе и отсутствие высокомерия.

«Билана видела „подшофе“ еще в 2000-х, в год, когда на „Новой волне“ выступал. В ресторане дите-дитем был. Без пафоса, даже как-будто немного смущенно себя вел»;

«Встретили Диму у себя в Волгограде! Он обедал в кафе перед вылетом! Когда вышли на перекур, осмелились подойти и поговорить! Дима мужу моему пожал руку, пообщался с нами на тему города, как что изменилось! Потом сделали фото! Это очень приятный человек! От Димы чувствуется какое-то добро и спокойствие! Пожелали друг другу хорошего и разошлись!!! Просто восторг! Никакой заносчивости или подобного даже и близко не было!»;

«Работали с коллегами гримерами на концерте Димы в Питере, как раз когда у него произошел сложный перелом ноги. Помню, как уважительно о нем отзывались ребята из подтанцовки, которые с ним работают долгие годы. Как режиссер и вся команда меняли хореографию, но сам концерт не отменили. Один Дима знает, чего это ему стоило. Это действительно большой трудяга. Не зря столько лет люди слушают его песни и ходят на концерты. Эта энергетика заряжает надолго», — делились люди впечатлениями от встречи с музыкантом.

Егор Крид

Однако про коллегу Билана, певца Егора Крида, часто, напротив, говорят противоположные вещи. Многие отмечали отсутствие у него уважения и такта.

«Работая официантом, обслуживала Егора Крида. Ужасно надменный и грубый человек. Он разговаривал так, будто я раб, который живет в шалаше»;

«Маленькие девочки прождали возле ресторана (под дождем) Егора Крида, чтобы сфотографироваться с ним, а он отмахнулся и уехал. В ресторане тоже от всех нос вертел», — рассказывали столкнувшиеся в реальности с артистом люди.

Но есть и те, на кого Крид при встрече произвел положительное впечатление.

«Не поклонник Крида, слушал пару песен году в 2016. Встречал его в живую случайно. Нормальный, добрый, не зазнался, несмотря на популярность. Только удачи и успехов!» — отметил один из интернет пользователей.

Ольга Бузова

Блогером, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой одни восхищаются, другие ее ненавидят, а вот равнодушных к ней мало. Под интервью с ней всегда много различных комментариев. Кто-то отмечает ее трудолюбие и умение добиваться своих целей. Также хвалят ее за стойкость и умение с достоинством переносить критику, причем не всегда обоснованную.

Но есть и те, кто откровенно не понимает, в чем ее талант и почему Ольга так популярна. Считают ее глупой и недалекой девушкой, продвигающейся по карьерной лестнице за чей-то счет.

Однако те, кто сталкивался с ней в жизни, отзываются о Бузовой более чем хорошо:

«Несколько лет работала фотографом светской хроники и хочу сказать, что Оля была одной из артисток, с которыми приятнее всего было работать. Чувствовался профессионализм и адекватное человеческое отношение к нам, что мы не из своей прихоти находимся на мероприятиях, и для нас это точно такая же работа. Бузова — настоящий трудоголик и как никто заслуживает счастья в своей жизни!»

Александр Петров

Актер Александр Петров — один из самых востребованных артистов последних лет. При этом он нередко подвергается критике. Многие считают его везде одинаковым, другие называют бесталанным, а третьим надоело видеть его на всех экранах.

Однако и поклонников у Петрова немало. Они регулярно ходят на его фильмы и спектакли и уверены, что он отличный актер.

Те, кто с ним сталкивался в реальности, отмечают, что он кажется обычным парнем, готовым к общению.

«Где-то в октябре или ноябре я встретила Александра Петрова. Я хожу в студию актерского мастерства. <…> Мне сказали, что должен приехать кто-то известный. Мы прошли в большой зал, сели на скамейки, нам должны были показать этюд. Я решила осмотреться. Поворачиваю голову назад, а там Петров! У меня челюсть упала от шока! После того, как мы посмотрели этюд, стали задавать ему вопросы. У него был такой вид, будто он только проснулся и пришел сюда. Он был очень любезный, добрый и как обычный человек. Иногда шутил. У меня нет с ним общей фотографии, но есть со всей студией. Это было очень круто!» — рассказал пользователь в сети.

Шура

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) известен своей экстравагантностью на сцене и неуемной энергией. Судя по комментариям в интернете тех, кто с ним встречался в реальной жизни, этот артист все такой же активный, но при этом искренний.

«Была знакома лично с ним. Приезжал ко мне в ресторан, реально такой же в жизни. Абсолютно искренний человек. И помню, что попросил меня пустить его на кухню и готовил шикарное блюдо, и накормил кучу гостей. Саша — это уникальнейшая личность!»;

«Шура летел с нами в самолете эконом-классом. Вошел в самолет последним, и все, конечно, на него пялились, а он розовел и смущался. На выходе перекинулись с ним парой слов, как и все остальные, выходящие с трапа. Скромный, но коммуникабельный»;

«Помню, работала бухгалтером <…>, и он зашел в бухгалтерию случайно за своей собачкой, две минуты общения оставили в моем сердце след на всю жизнь. Замечательный человек. Тогда мне было 20 лет, сейчас 43 года, и до сих пор только с теплом об этом человеке», — делились интернет-пользователи.

