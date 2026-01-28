На Украине потребовали ввести санкции против мультфильма «Маша и Медведь»

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин выступил с инициативой расширить санкционный список, добавив в него так называемые «российские продукты». В качестве одного из примеров он привел мультсериал «Маша и Медведь», который, несмотря на российское производство, продолжает набирать многомиллионную аудиторию на YouTube среди украинских зрителей. Об этом написало издание EADaily.

Парламентарий выразил недоумение тем, что на Украине до сих пор не под запретом мессенджер Telegram. Об этом он заявил именно на этой платформе.

«У нас прокремлевский проект „Маша и Медведь“ до сих пор не под санкциями… У нас Telegram, через который дети покупают наркотики и закладывают взрывчатки», — сообщил Юрчишин.

До этого, в начале сентября прошлого года, Юрчишин уже предлагал запретить на Украине популярный в стране российский мультсериал «Маша и Медведь». В дальнейшем он рассказал, что на Украине могут ограничить доступ к просмотру российского мультфильма.

Помимо санкций против «Маши и Медведя» и других «российских продуктов», Юрчишин предлагал ввести возрастные ограничения на использование соцсетей.

Украинская версия мультсериала размещена на отдельном канале и насчитывает около 18 миллионов подписчиков. С начала года видео на нем суммарно собрали более 800 миллионов просмотров. Ранее, 27 августа прошлого года, украинские СМИ сообщали, что канал с этими мультфильмом стал самым популярным детским YouTube-ресурсом в стране.

