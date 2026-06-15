Аббас Аракчи: США ответственны за соблюдение сделки с Ираном

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

При этом министр отметил, что Израиль обязан прекратить удары по Ливану.

Как МИД Ирана комментирует сделку с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Глава МИД Ирана Аракчи: США в ответе за сделку с исламской республикой

Власти США несут ответственность за соблюдение будущего соглашения с Тегераном, в то время как Израиль обязан немедленно прекратить любые удары по Ливану. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

«Аракчи, сославшись на ответственность США за выполнение соглашения, заявил о необходимости полного прекращения агрессии и дестабилизирующих нападений сионистского режима на Ливан», — говорится в материале.

Заявление главы МИД Ирана прозвучало во время его трех отдельных телефонных переговоров с коллегами из Турции, Египта и Ирака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран и США завершили работу над текстом меморандума, который будет подписан 19 июня в Швейцарии. Текст документа опубликуют в ближайшее время.

Заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади подчеркнул, что Иран не полностью доверяет американской стороне и готов принять ответные меры в случае нарушения сделки со стороны США.

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