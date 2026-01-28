Скандал вокруг Stаrlink: почему Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым имбецилом»

Так миллиардер отреагировал на претензии по поводу использования его спутниковой связи.

Илон Маск назвал главу МИД Польши слюнявым имбецилом

Новый виток скандала вокруг Starlink. Илон Маск ответил главе МИДа Польши на претензии по поводу использования российскими войсками его спутниковой связи.

Ранее Сикорский написал в соцсетях, что якобы российские военные с помощью терминалов Starlink. наводят беспилотники во время ударов по Украине, и потребовал от миллиардера отключить систему.

Ответ оказался жестким. Маск назвал Сикорского «слюнявым имбецилом» и заявил, что тот не понимает очевидного: Starlink является ключевой системой военной связи Украины. По его словам, в случае отключения на себе это ощутит, прежде всего, украинская армия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе предположил: искусственный интеллект уже к 2030-2031 годам может стать умнее всего человечества.

Предприниматель допустил, что в мире появятся «миллиарды» человекоподобных роботов, которые позволят достичь изобилия товаров и услуг.

