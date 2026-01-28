Путин поздравил президента ЦАР с уверенной победой на выборах

Взаимодействие в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики (ЦАР).

Лидеры обеих стран подтвердили взаимный настрой на развитие дружественных двусторонних связей. Глава России поздравил коллегу с уверенной победой на выборах, которые прошли в декабре. Народу республики Владимиру Путин пожелал благополучия и процветания.

Президент ЦАР в свою очередь выразил благодарность российскому лидеру за поддержку в укреплении суверенитета и безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа 28 января прилетел в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Последний визит главы Сирии в Москву состоялся в середине октября 2025 года. Тогда Путин и аш-Шараа обсудили двусторонние отношения, в том числе военное сотрудничество между странами.

Прошлая встреча стала первым контактом России с Сирией после смены власти в арабской республике, что подчеркнуло намерение Москвы поддерживать стабильные отношения с Дамаском.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.