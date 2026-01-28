Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в 2026 году в Москве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

В рамках реализации программы в столице уже работает свыше 536 тысяч фонарей и элементов подсветки зданий.

Как в Москве реализуют программу освещения в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2026 году в Москве планируют установить более 26 тысяч приборов наружного освещения. Их расположат преимущественно во дворах, а также на детских и спортивных площадках. А архитектурную подсветку получат 139 объектов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в канале мессенджера MAX.

Москва входит в число трех наиболее ярко освещенных мегаполисов планеты.

Освещение улиц Москвы

Работа по модернизации уличного освещения в Москве ведется с 2011 года. В рамках программы в городе устанавливают современные световые опоры с энергоэффективными светильниками, которые позволяют снизить потребление электроэнергии примерно на треть.

За это время количество приборов наружного освещения выросло более чем в два раза — с 349 тысяч до 885 тысяч единиц. Всего в городе смонтировали свыше 536 тысяч новых светильников, а число зданий с архитектурной подсветкой увеличилось более чем в четыре раза и достигло отметки в 2390 объектов.

Только в 2025 году в столице установили 58 тысяч приборов уличного освещения.

При этом художественная подсветка украсила около ста городских объектов в прошедшем году. В их числе оказались культурный центр «Москвич» на Волгоградском проспекте, несколько храмов в разных районах столицы, а также историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на Большой Садовой улице.

Отдельное внимание в мегаполисе уделили олимпийскому комплексу «Лужники». Фасад Большой спортивной арены превратили в мультимедийную площадку с помощью технологии видеомэппинга и динамической подсветки, а центральным элементом композиции стал новый каток с интерактивными инсталляциями.

Пешеходная навигация столицы

Параллельно в столице развивается система пешеходной навигации. В Москве с 2014 года установили более 108 тысяч домовых табличек и свыше 16 тысяч отдельно стоящих указателей. Их выполнили в едином стиле — синие панели с белыми надписями хорошо видны и гармонично вписались в городскую среду. На части указателей разместили QR-коды, которые позволяют узнать о выдающихся жителях города.

В планах на 2026 год осталась установка 2,4 тысячи домовых табличек и около тысячи отдельно стоящих городских указателей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

22:29
Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в 2026 году в Москве
22:16
Путин подчеркнул особое значение памяти о Холокосте для России
22:10
Почти 1,8 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Москве в 2026 году
21:48
Рубио: новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате
21:33
В аэропортах Азии ввели усиленные меры из-за вируса Нипах
21:15
«Бандеровец?» — исполнитель роли украинского мафиози в «Брате-2» понимает причины начала спецоперации

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
«Ее не принимали, но любил народ»: Бузова сравнила себя с принцессой Дианой
От ушанки до slavic girl: куда пропали меховые шапки и почему они возвращаются
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026