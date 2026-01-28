Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в 2026 году в Москве

В 2026 году в Москве планируют установить более 26 тысяч приборов наружного освещения. Их расположат преимущественно во дворах, а также на детских и спортивных площадках. А архитектурную подсветку получат 139 объектов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в канале мессенджера MAX.

Москва входит в число трех наиболее ярко освещенных мегаполисов планеты.

Освещение улиц Москвы

Работа по модернизации уличного освещения в Москве ведется с 2011 года. В рамках программы в городе устанавливают современные световые опоры с энергоэффективными светильниками, которые позволяют снизить потребление электроэнергии примерно на треть.

За это время количество приборов наружного освещения выросло более чем в два раза — с 349 тысяч до 885 тысяч единиц. Всего в городе смонтировали свыше 536 тысяч новых светильников, а число зданий с архитектурной подсветкой увеличилось более чем в четыре раза и достигло отметки в 2390 объектов.

Только в 2025 году в столице установили 58 тысяч приборов уличного освещения.

При этом художественная подсветка украсила около ста городских объектов в прошедшем году. В их числе оказались культурный центр «Москвич» на Волгоградском проспекте, несколько храмов в разных районах столицы, а также историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на Большой Садовой улице.

Отдельное внимание в мегаполисе уделили олимпийскому комплексу «Лужники». Фасад Большой спортивной арены превратили в мультимедийную площадку с помощью технологии видеомэппинга и динамической подсветки, а центральным элементом композиции стал новый каток с интерактивными инсталляциями.

Пешеходная навигация столицы

Параллельно в столице развивается система пешеходной навигации. В Москве с 2014 года установили более 108 тысяч домовых табличек и свыше 16 тысяч отдельно стоящих указателей. Их выполнили в едином стиле — синие панели с белыми надписями хорошо видны и гармонично вписались в городскую среду. На части указателей разместили QR-коды, которые позволяют узнать о выдающихся жителях города.

В планах на 2026 год осталась установка 2,4 тысячи домовых табличек и около тысячи отдельно стоящих городских указателей.

