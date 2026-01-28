Япония прощается с пандами: зоопарк Уэно опустел впервые за полвека

Последние в Японии панды покинули зоопарк Уэно и вернулись в Китай

В Японии больше не осталось ни одной гигантской панды: последние обитатели зоопарка Уэно — близнецы Сяо-Сяо и Лэй-Лэй — отправились в Китай после завершения срока аренды, сообщило агентство Kyodo.

Рано утром животных вывезли из токийского зоопарка на специальном транспорте и доставили в аэропорт Нарита, откуда они вылетели в Китай. Переезд готовили заранее: еще с конца декабря панды проходили адаптацию к дороге, а для транспортировки изготовлили индивидуальные клетки.

Уже 28 января они должны прибыть в провинцию Сычуань, где их примет Китайский исследовательский центр по сохранению больших панд. После обязательного карантина для них определят постоянное место проживания.

Сяо-Сяо и Лэй-Лэй — особенные для Японии животные. Они появились на свет 23 июня 2021 года и стали первыми пандами, родившимися в зоопарке Уэно за последние 140 лет. Их имена, выбранные по итогам общенационального конкурса и согласованные с китайской стороной, переводятся как «предрассветный луч» и «прекрасный бутон». За короткое время близнецы превратились в настоящих звезд и ежедневно привлекали тысячи посетителей.

Теперь же Япония впервые с 1972 года осталась без панд. В правительстве страны признали, что уход животных стал эмоциональным моментом для общества. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Кэй Сато отметил, что эти панды «долгое время были любимы многими людьми», и выразил надежду, что сотрудничество между Токио и Пекином в рамках так называемой «пандовой дипломатии» еще получит продолжение.

Возвращение Сяо-Сяо и Лэй-Лэй формально связано с окончанием договора аренды, однако происходит на фоне заметного охлаждения отношений между Японией и Китаем. На этом фоне отъезд панд многие в стране восприняли не только как зоологическое событие, но и как символическую паузу в одном из самых мягких дипломатических форматов между двумя государствами.

