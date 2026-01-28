В России учредили День военной полиции

В России учрежден День военной полиции. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов.

«Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля», — говориться в документе.

С инициативой о праздновании этого профессионального дня еще в октябре 2025 года выступило Министерство обороны РФ.

Дата 8 февраля была избрана не случайно. Именно в этот день 1812 года император Александр I подписал документ «Учреждения для управления большой действующей армией». В нем были указаны «Общие правила полевой воинской полиции». Там же подробно регламентировались все их действия, в том числе и непосредственно во время боевых действий.

Учреждение такого праздника, по мнению авторов проекта, поможет сохранить традиции и показывает признание заслуг ветеранов и действующих военнослужащих данной структуры.

