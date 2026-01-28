«Культурная революция»: как МФЦ за 15 лет стали удобным ресурсом для россиян

МФЦ исполнилось 15 лет

Будущее, о котором другие страны только мечтают, сегодня обсуждали в Москве, но уже в статусе нашего настоящего. Речь шла об эволюции МФЦ, которым стукнуло уже 15 лет.

За это время удалось создать удобный, простой и понятный ресурс, который постоянно совершенствуется. Отдельные слова благодарности первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко адресовал сотрудникам МФЦ в тех российских регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

«Появление МФЦ 15 лет назад — это культурная революция. Это слом подхода того, что человек — проситель, а чиновник, который ему оказывает, это небожитель. Который может решить, а может не решить, может решить лучше, может решить хуже, к тому, что человек — заказчик. Даже мне не нравится слово „клиент“, скорее заказчик, а государство — это сервис и служение», — отметил Сергей Кириенко.

Речь на форуме зашла и про мессенджер MAX. Он уже вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира. Ежедневно им пользуются порядка 60 миллионов человек. И число пользователей постоянно растет. Кириенко назвал МАХ предметом национальной гордости и безопасности.

