«Культурная революция»: как МФЦ за 15 лет стали удобным ресурсом для россиян

Эфирная новость 29 0

Центры изменили саму систему отношений между чиновниками и теми, кому нужно решить какой-либо вопрос.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МФЦ исполнилось 15 лет

Будущее, о котором другие страны только мечтают, сегодня обсуждали в Москве, но уже в статусе нашего настоящего. Речь шла об эволюции МФЦ, которым стукнуло уже 15 лет.

За это время удалось создать удобный, простой и понятный ресурс, который постоянно совершенствуется. Отдельные слова благодарности первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко адресовал сотрудникам МФЦ в тех российских регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

«Появление МФЦ 15 лет назад — это культурная революция. Это слом подхода того, что человек — проситель, а чиновник, который ему оказывает, это небожитель. Который может решить, а может не решить, может решить лучше, может решить хуже, к тому, что человек — заказчик. Даже мне не нравится слово „клиент“, скорее заказчик, а государство — это сервис и служение», — отметил Сергей Кириенко.

Речь на форуме зашла и про мессенджер MAX. Он уже вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира. Ежедневно им пользуются порядка 60 миллионов человек. И число пользователей постоянно растет. Кириенко назвал МАХ предметом национальной гордости и безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

19:31
Пропали после поездки в Каир: в Египте третьи сутки ищут российских туристов
19:22
Образ жизни поменялся: Филипп Янковский о съемках сериала «Резервация»
19:19
«Я люблю тебя — это здорово»: Николай Носков вживую исполнил свой знаменитый хит
18:53
Новая песня: Николай Носков появился на публике впервые спустя долгое время
18:52
«Культурная революция»: как МФЦ за 15 лет стали удобным ресурсом для россиян
18:32
В Куршевеле сутки полыхает отель, где прошла скандальная вечеринка Rendez-Vous

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
«Много лет не знали друг о друге»: внебрачная дочь Олейникова о времени с отцом
«Я хотела от него ребенка»: Бузова о чувствах, которые не привели к семье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026