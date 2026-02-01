Киви каждый день: чем полезен фрукт и можно ли есть его кожуру

Daily Mail: ежедневное употребление в пищу киви улучшает сон и пищеварение

Киви появился в Китае еще в XII веке и изначально использовался как лечебное средство — в основном для помощи желудку. В XX веке растение попало в Новую Зеландию, где фрукт переименовали из-за сходства с местной птицей.

Сегодня киви — один из главных экспортных продуктов страны. Но популярность объясняется не только вкусом: исследования показывают, что этот фрукт действительно может поддерживать организм сразу по нескольким направлениям. Об этом пишет Daily Mail.

Почему киви полезен

Эксперты отмечают: киви содержит клетчатку, витамин C, калий и растительные соединения, которые поддерживают общее состояние организма.

«Киви — одни из самых недооцененных фруктов. В них много полезных веществ, которые хорошо работают в составе обычного рациона», — рассказала диетолог Рианнон Ламберт.

Специалисты рекомендуют съедать два-три плода в день людям, у которых есть проблемы с регулярным пищеварением. Киви содержит сразу два вида клетчатки:

одна помогает смягчить стул;

другая улучшает работу кишечника и поддерживает полезные бактерии.

«В одном плоде около трех граммов клетчатки. Это много для такого небольшого фрукта», — объясняет диетолог Никола Ладлам-Рейн.

Стоит ли есть киви с кожурой

Если коротко — да, если нет противопоказаний. Кожура увеличивает количество клетчатки почти на 50 процентов и добавляет витаминов.

«Если аккуратно смыть пушок, вкус кожуры вполне приятный», — отметила Ладлам-Рейн.

Проще всего нарезать фрукт с кожурой в салат, добавить в йогурт или взбить в смузи — текстура почти не ощущается.

Может ли киви улучшить сон

Исследования показывают: если съедать два плода за час до сна, засыпать становится легче, а сон — глубже.

Ученые связывают это с высоким содержанием веществ, которые участвуют в выработке гормона сна. Антиоксиданты дополнительно снижают уровень стресса и помогают организму расслабиться.

«Эта тема активно изучается, но включить киви в вечерний перекус — простой и безопасный вариант для тех, кто плохо спит», — говорит Рианнон Ламберт.

Влияет ли киви на настроение

Да, и довольно быстро. В одном из исследований участники, которые ели по два плода в день, заметили улучшение самочувствия уже через несколько дней.

Эффект связывают с высоким содержанием витамина C — один плод покрывает суточную норму с запасом.

«Низкий уровень витамина C часто связан с подавленным настроением. Киви — один из лучших источников этого витамина», — пояснила Никола Ладлам-Рейн.

Что киви делает с кожей

Регулярное употребление двух плодов в день помогает поддерживать выработку коллагена — вещества, от которого зависит упругость кожи.

Исследования показывают, что витамин C из киви хорошо усваивается и доходит даже до верхних слоев кожи, помогая ей обновляться.

«После 25 лет выработка коллагена замедляется, и питание начинает играть ключевую роль», — объясняет Ладлам-Рейн.

Кому стоит быть осторожнее

Кожура киви содержит больше веществ, которые могут быть нежелательны для людей, склонных к образованию камней в почках. В таком случае лучше ограничиться мякотью или проконсультироваться с врачом.

