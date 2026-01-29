«Дома, дома, дома»: как Николай Носков продолжает заниматься музыкой

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Продюсер Виктор Дробыш рассказал, что артист часто играет на пианино.

Николай Носков появился на публике — что известно

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Николай Носков продолжает заниматься музыкой дома

Заслуженный артист России Николай Носков рассказал, что продолжает заниматься музыкой дома. Он пообщался с корреспондентом 5-tv.ru вместе с продюсером Виктором Дробышем.

«Дома, дома, дома», — рассказал Николай Носков.

«Играет, у него пианино теперь есть. Постоянно играет», — добавил Дробыш.

В 2017 году Николай Носков столкнулся с ишемическим инсультом, который привел к частичной потере функций правой руки и ноги, а также к проблемам с речью. С тех пор музыкант использует инвалидное кресло для передвижения. Тем не менее, уже в 2020 году он возобновил свои выступления.

Недавно, 12 января, Николай Носков отметил свой 70-летний юбилей. Несмотря на инсульт, который он перенес несколько лет назад, артист продолжает творческую деятельность. Вскоре поклонники смогут насладиться новой песней Носкова под названием «Однажды сойти с ума», которая выйдет 13 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных.

Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

