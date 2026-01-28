Путин и Шмелева обсудили создание международной школы «Сириус» в Казахстане

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 33 0

Проект реализуется в рамках стратегического сотрудничества двух стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

В Алма-Ате создадут международную школу «Сириус» по работе с талантливыми детьми. Об этом рассказала председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы заложили камень», — заявила Шмелева.

Она добавила, что проект реализуется в рамках стратегического сотрудничества с Казахстаном — ближайшим союзником России. Будут созданы интегрированные программы по математике, физике, информатике, биологии, а также другие междисциплинарные программы.

Путин выразил уверенность в успехе проекта. По словам президента, в Казахстане, как и в России, большое количество талантливых детей, которым необходимо создать все условия для их полноценного развития. Благодаря накопленному опыту работы и соответствующим методикам, опробованным на практике образовательного центра «Сириус», эта задача выполнима.

«Уверен, что этот проект будет удачным», — резюмировал президент России.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в октябре 2025 года в центре «Сириус» открылся музыкальный комплекс мирового уровня площадью почти 50 тысяч квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

