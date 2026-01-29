«Это что такое?»: Николай Носков не в курсе, кто такой Ваня Дмитриенко

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 36 0

Артист не следит за творчеством молодых исполнителей.

Кого забыл музыкант Николай Носков

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Николай Носков заявил, что не знает Ваню Дмитриенко

Заслуженный артист России Николай Носков заявил, что не знаком с певцом Ваней Дмитриенко и не имеет представления о его творчестве. Вместе продюсером Виктором Дробышем он впервые за долгое время пообщался с корреспондентом 5-tv.ru.

Носкова искренне удивил вопрос о Дмитриенко, он признался, что не интересуется творчеством молодых исполнителей.

«Это что такое?» — удивленно спросил музыкант.

Также артист рассказал, что Виктор Дробыш подарил ему на день рождения массажное кресло. 12 января Носков отпраздновал 70-летие. Он отметил, что любит массаж. Продюссер поспешил поддержать его убеждение.

«А кто его не любит? А в нашем возрасте это и полезно еще», — улыбаясь добавил Дробыш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Носков анонсировал выход своей новой песни, которая называется «Однажды сойти с ума». Трек будет представлен публике 13 февраля, в канун Дня всех влюбленных.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

3:45
«Это что такое?»: Николай Носков не в курсе, кто такой Ваня Дмитриенко
3:27
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26
3:10
Лисы атакуют жителей городов: чем опасны такие встречи
2:54
Бумажные деньги дешевеют: золото бьет рекорды на фоне падения доллара
2:37
Плесень на хлебе — не всегда приговор: ученый назвала два важных условия
2:20
Суд запретил авиакомпании S7 практику овербукинга

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Ласковые и легкодоступные: Папа Римский призвал юношей изменить отношение к ИИ-партнершам
«Останусь жирной»: Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026