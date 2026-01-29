Залп «Града» накрыл опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Ликвидация укрепленных позиций противника позволила нарушить построение обороны на одном из участков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет БМ-21 «Град» уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ в Запорожской области

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки «Восток» уничтожил замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Позиции противника были выявлены операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток». Замаскированные опорные пункты ВСУ были оборудованы для удержания рубежа и ведения огня по переднему краю. Противник заранее подготовил их в складках местности и лесополосах, рассчитывая использовать как укрепленный узел обороны.

После передачи координат расчет РСЗО «Град» занял огневую позицию и нанес залп по выявленным объектам. В результате удара опорные пункты были уничтожены вместе с укрытиями и огневыми точками, что нарушило построение обороны ВСУ на данном участке и лишило противника подготовленных позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

