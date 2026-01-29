Крупный пожар на складе в Подмосковье охватил две тысячи квадратных метров

По предварительным данным, в помещении хранились текстиль и промышленная химия.

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

И начинаем с кадров из Подмосковья. Крупный пожар разгорелся на складе и охватил почти две тысячи квадратных метров. Предположительно, горит помещение, где хранится текстиль.

Также есть информация, что внутри находится магазин с промышленной химией. Пока неизвестно, находились ли там люди в момент возгорания.

Пожарные делают все возможное, чтобы пламя не перекинулось на ближайшие строения. И, как стало известно к этой минуте, пожар удалось локализовать.

