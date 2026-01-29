Крупный пожар на складе в Подмосковье охватил две тысячи квадратных метров
По предварительным данным, в помещении хранились текстиль и промышленная химия.
Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
И начинаем с кадров из Подмосковья. Крупный пожар разгорелся на складе и охватил почти две тысячи квадратных метров. Предположительно, горит помещение, где хранится текстиль.
Также есть информация, что внутри находится магазин с промышленной химией. Пока неизвестно, находились ли там люди в момент возгорания.
Пожарные делают все возможное, чтобы пламя не перекинулось на ближайшие строения. И, как стало известно к этой минуте, пожар удалось локализовать.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
92%
Нашли ошибку?