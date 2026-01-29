Еще раз привет: в Приморье повторно отловили выпущенного в дикую природу тигра
Хищник, недавно возвращенный в лес, снова появился у поселка.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Уникальный случай в Приморье. Там повторно отловили амурского тигра, которого совсем недавно вернули в дикую природу. В первый раз хищника поймали, когда он регулярно заходил в один из поселков.
Животное осмотрели, надели на него спутниковый ошейник и перевезли подальше в лес. И вот молодой самец снова вышел к людям. Его оперативно забрали на повторный осмотр.
Другого хищника заметили на улицах Хабаровска. Тигр неспешно исследовал территорию на въезде в город.
