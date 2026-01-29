Еще раз привет: в Приморье повторно отловили выпущенного в дикую природу тигра

Амурский тигр вышел к людям в Хабаровске и Приморье

Уникальный случай в Приморье. Там повторно отловили амурского тигра, которого совсем недавно вернули в дикую природу. В первый раз хищника поймали, когда он регулярно заходил в один из поселков.

Животное осмотрели, надели на него спутниковый ошейник и перевезли подальше в лес. И вот молодой самец снова вышел к людям. Его оперативно забрали на повторный осмотр.

Другого хищника заметили на улицах Хабаровска. Тигр неспешно исследовал территорию на въезде в город.

